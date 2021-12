Lopetegui: "El equipo ha mostrado carácter y ambición"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha destacado el esfuerzo del Sevilla para sumar un punto ante el Barcelona, pese a jugar en inferioridad durante media hora. Cuando mejor estaba el conjunto sevillista llegó la expulsión de Koundé que cambió el desarrollo del encuentro.

"Es un equipo que ha luchado una barbaridad, ha mostrado carácter y ambición. Un lástima el gol de estrategia que nos han metido, sabíamos del poderío de Araujo pero no lo hemos podido defender. En la segunda parte hemos mejorado, hemos robado en campo contrario, hemos obligado al Barcelona a jugar con dudas. Luego, l expulsión nos ha condicionado y nos ha hecho dar un paso atrás. El equipo ha hecho un trabajo extraordinario, creo que sólo nos han hecho una ocasión con el remate de Dembélé", ha indicado Lopetegui, que también ha hablado con Koundé por esa tarjeta roja: "Sabe que se ha equivocado, tampoco había mucho que decir. Se ha dejado llevar y le ha faltado poso. Es una cuestión de edad, seguro que no le va a pasar mucho, es de los que aprende".

El técnico sevillista también ha resaltado el trabajo de los canteranos, que ayudaron al equipo en los minutos finales. "Metimos a Valentino y Juanlu, nos han ayudado mucho, han defendido muy bien a jugadores con talento", ha comentado Lopetegui, que no ha querido poner una nota a 2021, ya que entiende que las mismas en el fútbol se ponen al final: "La nota es en junio, los años no son las temporadas. Diciembre son parciales y eso no valen para nada, sólo para seguir trabajando".