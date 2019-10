Lopetegui: "El gol es lo más visible, pero el delantero tiene que aportar cosas aparte"

Estaba claro que el debate de los delanteros iba a salir a la palestra en la comparecencia de Julen Lopetegui previa al partido del Levante de este domingo (21:00). Así ha sido, han surgido los nombres de De Jong y Dabbur. Pero el entrenador del Sevilla sigue teniendo clara su idea al margen de sus goles con sus respectivas selecciones. ¿Ve diferente a De Jong tras marcar con Holanda? "No, no, igual, igual que a todos. El hecho que marque o no es infiderente a la hora de preparar y entrenar. Lógicamente siempre es bueno que los jugadores marquen".

Lopetegui ha sido isistido sobre ese asunto y sobre si cambia su visión de los delanteros. "No sólo ha marcado él (De Jong), Dabbur también ha marcado, y nos pone contentos porque eso es bueno para ellos, pero eso no cambia nada de cómo trabaja diariamente. Un delantero tiene que aprender a convivir con esas situaciones con cierta naturalidad. El gol es lo más visible para la gente en un delantero, pero los delanteros que tienen que convivir con eso, en las rachas positivas y en las rachas negativas, sabiendo que aparte tienen que aportar cosas al equipo".

Parece como si creciera la competencia, con esos goles de Dabbur y De Jong, con el rendimiento de Chicharito cuando ha sido titular en Europa, para el puesto de delantero centro, pero Lopetegui se lo toma con calma, sin salirse de su habitual discurso. "No cambia, nuestra manera de preparar el partido no cambia y las alternativas, tampoco. Todos tienen posibilidades de jugar y todos tienen nuestra confianza, ahora se acerca un periplo de partidos muy seguidos y todos tendrán su momento y su oportunidad sin ninguna duda".

El Levante, un serio peligro

Mucha más acentuado ha sido su mensaje sobre el rival del domingo. El Levante llega como una seria amenaza después del parón... "Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El Levante es un buen equipo, creo que es de los equipos más peligrosos fuera de casa, por el tipo de jugadores que tiene y por cómo afronta los partidos. Puede jugar con diferentes sistemas, puede jugar con línea de cinco, de cuatro, con diferentes dibujos y en todos es reconocible por su ambición y por su estilo. Es un equipo con muy buenos jugadores y bien dirigido. Nos va a obligar a hacer un buen partido en nuestro campo para poder ganarles".

Ahora afronta el Sevilla dos partidos seguidos en casa, en la Liga y en la Europa League, pero... "Vamos partido a partido y sólo pensamos en el Levante. Es la vuelta a la competición después el parón y siempre hay una dificultad añadida en estas situaciones y tenemos que prepararlo bien a todos los niveles, a nivel físico y mental, para poder afrontar el partido con todas las garantías, sabiendo que vamos a tener a un gran rival enfrente".

¿Es un equipo trampa el Levante, por no tener un nombre de peso? "Yo le quitaría ese apellido. El Levante es un muy buen equipo que es capaz de afrontar cada partido con la ambición de ganarlo y nos va a obligar, insisto a hacer un gran partido. Creo que si cabe fuera de casa es más peligroso".

La vuelta de los internacionales

Una decena de internacionales ha tenido dispersos por el mundo el Sevilla, pero todos llegaron bien y a tiempo. "Bien, han llegado con ganas, contentos, pero ya con la cabeza puesta en el partido del domingo y centrándonos en la única responsabilidad que tenemos que es el Sevilla".

En ese sentido, el parón liguero preocupa pero sin que deba descentrar del objetivo del domingo. "Es lo que hay y tenemos que adaptarnos a ello. Somos un equipo que ha perdido a bastantes futbolistas en este periodo y tenemos que adaptarnos lo antes posible, en tres entrenamientos todos juntos (cuatro en realidad con el de mañana) prepararnos bien y asentar las bases con las máximas garantías".

Entre esos internacionales están los dos laterales que han ido con la selección española y han logrado la clasificación para le Eurocopa, si bien Reguilón se quedó sin debutar. De hecho, es el único internacional que no ha jugado. "Estamos contentos con todos, con los que han ido a la selección y con los que se han quedado aquí, con Pozo, con Escudero, lógicamente con Jesús y con Regui... Siempre es bueno que los chicos tengan ese reconocimiento, pero lo importante es aterrizar rápido, integrarse rápido en la principal responsabilidad que tenemos, que es el Sevilla".