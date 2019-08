Julen Lopetegui ha hablado sobre Nolito, sobre Dabbur y sobre el mercado en la rueda de prensa previa al encuentro que el Sevilla disputa este viernes en Granada. El entrenador nervionense espera un duelo complicado ante un equipo que anotó cuatro goles en la primera jornada en un campo como el del Villarreal.

“Espero un partido muy complicado en todos los aspectos, en el ofensivo para poder hacerles daño y en el defensivo porque son un bloque muy consolidado. Han comenzado bien la temporada marcando cuatro goles en Villarreal y si queremos ganar tenemos que dar una muy buena versión. Va a ser una exigencia alta. Sin duda”, ha indicado el ex seleccionador nacional, que ha sido cuestionado sobre otros asuntos, muchos de ellos relacionados con el mercado y con jugadores que pertenecen a la disciplina blanca y cuyo futuro está todavía en el aire.

Uno de ellos es Nolito, un jugador que inicialmente iba a ser un descarte y que ha convencido a los técnicos. Además, aprovechó su titularidad ante el Espanyol para marcar el 0-2. “Nunca dijimos que no queríamos a Nolito. Él ha entrenado bien y ha aprovechado su momento. No regalamos ni quitamos nada, tratamos de ser justos dentro de las necesidades del equipo. Se ha ganado la confianza y ésta es recíproca con el entrenador”, afirma.

Igualmente, ha restado importancia a la ausencia de Dabbur en la primera lista. Ello, junto con las noticias que surgen sobre ofertas de otros clubes, llevan la inquietud a la grada. “Cuando hacemos las listas siempre hay gente que se va a quedar fuera, es una regla del fútbol. Pero eso no significa que no vayamos a contar con el jugador. La temporada es muy larga. Vosotros ponéis el foco en el mercado y yo en los jugadores. Todos estamos expuestos. El mercado cierra cuando cierra. Estamos encantados y contamos con Dabbur. Estamos en el primer partido de liga, queda todo. No hay situación definitiva a 22 de agosto. ¿Encajar? Los jugadores pueden encajar en cualquier sistema. Hemos jugado con diferentes sistemas”.

Los piropos al equipo. “Prefiero que me den azúcar a que me den leches. Pero no hay motivos para azúcar ni para leches. Queda un maratón todavía, hemos recorrido el kilómetro uno. Toca el Granada, un rival complejo, difícil. En el fútbol es sólo el día a día”.

Las tarjetas. “La norma está clara que su espíritu es proteger al jugador, pero esto es fútbol. Hay cargas a 34 kilómetros por hora, hay arrancones, frenadas… es complejo esto. Un pisotón que a veces deja a un equipo con diez puede hacerse sin intención. La norma no puede ir en contra del deporte. Hay que tener claro que la línea roja está muy delimitada, pero la disputa tiene que existir y saber que las entradas al talón y al gemelo van a ser castigadas con tarjeta roja”.

El lateral derecho con la salida de Corchia. “Si el club ha tomado esa decisión es que tenemos recursos dentro de la plantilla para cubrir el lateral derecho”.

Las críticas de Roque Mesa. “Yo le dije a la cara la decisión deportiva que se había tomado y me consta que también el club”.