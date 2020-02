Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha pedido tranquilidad y confianza a la afición ante los próximos compromisos del equipo nervionense, el primero este domingo ante el Osasuna en el Sánchez-Pizjuán.

El de Asteasu ha valorado los pitos que recibió ante el Cluj y la petición de su dimisión por parte de un sector de la afición. “La exigencia es máxima. El público es soberano y trataremos de que esa reacción se transforme en aplausos. Es importante llegar a los partidos definitivos en un estado de calma y unión. El equipo que llega al tramo final así consigue sus objetivos”, ha avisado el técnico, que ha confirmado que Vaclik no está para jugar y que tiene plena confianza en Bono pese a su error del jueves ante los rumanos.

Sin tiempo. "Tenemos que prepararnos bien ante un equipo que lleva preparando el choque muy bien durante toda la semana. Son muchos partidos en pocos días, pero tenemos muchas ganas y ambición de conseguir los tres puntos; hay que pasar de cero a cien ya”, ha comentado el preparador guipuzcoano.

Rotaciones. “Veremos si hay cambios, valoraremos y definiremos el once. Hay situaciones que tenemos que valorar. Dada la premura, este escenario nos obliga a ir al límite, pero confiamos en toda la plantilla y sacaremos el once más competitivo. Es lo que hay. No podemos quejarnos y patalear. Tenemos que adaptarnos. El rival ha tenido tiempo para prepararlo bien”.

La clasificación europea. “Mentalmente el equipo se ve reforzado por pasar a octavos, hay que darle su valor al pase. El equipo anímicamente está con ganas y con mucha ambición. Nosotros siempre queremos jugar de local. El objetivo es de todos y ellos tienen también su parte de incidencia. Estoy seguro de que el público nos va a ayudar conseguir los tres puntos. No tengo dudas de la afición del Sevilla”.

Vaclík. “No va a estar. Sigue teniendo problemas en su rodilla derecha. Su vuelta dependerá de la evolución que tenga. Por lo menos, se ha descartado algo importante. Confiamos mucho en Bono y seguro que nos va a ayudar. Cuando una puerta se cierra, se abre otra".

El rival. “Ha cambiado cosas, están bien. Le ganaron al Athletic en el último partido. Juegan con línea de cinco o de cuatro y alternativas arriba como Enric Gallego. Son muy competitivos. Tuvimos muchas situaciones de gol contra el Cluj y no acertamos y eso engrandece las oportunidades del rival. Insistiremos en nuestro camino. Insistir e insistir es la clave”.

El coronavirus: “Lo único que nos ocupa y preocupa es Osasuna, pero es cierto que no estamos ajenos a la sociedad… confiamos en las autoridades y sus medidas y estamos seguros de que controlarán la situación”.