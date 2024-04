Luis Alberto pide la rescisión con la Lazio y luego expresa gratitud y amor eterno

Nuevo capítulo del largo culebrón de Luis Alberto. El talentoso mediapunta de San José del Valle ha vuelto a romper con la Lazio. Ya lo hizo tiempo atrás, en 2022, cuando aseguró que quería salir. Entonces salió a la palestra el presidente del club lazial, Claudio Lotino, en noviembre de aquel año. Pero todo se arregló y renovó el verano posterior.

Su entonces entrenador incluso aseguró que el deseo del jugador era recalar en el Sevilla. "Luis Alberto quiere irse al Sevilla, pero aún no tenemos claro que pueda salir este verano", dijo en agosto de 2022 su entonces entrenador, Maurizio Sarri.

"Si quieres irte, trae a un equipo con dinero, porque no pienso cederlo en enero", dijo después Claudio Lotito. "No he recibido una propuesta del Atlético de Madrid. De momento la situación no ha cambiado respecto al pasado verano con lo del Sevilla. Aquí no hay trucos, Luis Alberto es un valor añadido para la Lazio y creo que aún puede llegar a tener un compromiso con nosotros".

Ahora Luis Alberto vuelve a hablar fuerte. Lo hizo tras el triunfo de la Lazio sobre la Salernitana por 4-1. Una goleada que sirve para cauterizar la herida de la derrota en el derbi romano (1-0), que escoció entre la facción radical del club lacial hasta el punto de que en ese partido exhibieron una pancarta con los dorsales de los que fueron titulares diciéndoles que no eran dignos de vestir la camiseta celeste.

Tras sentirse señalado como capitán del equipo, Luis Alberto estalló: "No quiero cobrar un euro más de la Lazio y he pedido la rescisión. Este club me ha dado mucho, pero ha llegado el momento de dar un paso al costado y dejar el dinero de mi contrato para otros", aseguró.

Sin embargo luego publicó un mensaje de desagravio en Instagram en el que expresaba gratitud y cariño hacia la afición lacial: "Agradezco las muestras de cariño, mi relación con la afición de la Lazio es excelente y es un motivo de orgullo. Les agradezco todo lo que han hecho en mis años en el club, especialmente a los chicos de la Curva Nord y de la Tribuna Tevere que siempre me han apoyado. Te llevaré en mi corazón siempre. Seguiré trabajando duro y dándolo todo en el campo hasta el último minuto del último partido, como siempre lo he hecho".

Tras renovar por dos veces su contrato con la Lazio, primero en 2020 hasta 2025 y luego en 2023 hasta 2027, el club romano no pondrá fácil su salida por mucho que él quisiera regresar a Nervión. De hecho, el director deportivo del equipo celeste ya reaccionó poniendo los puntos sobre las íes tras su primera declaración en caliente pidiendo la "rescisión".

"Me gustaría recordarles que en el verano al chico le renovaron el contrato por cuatro años", señaló Angelo Fabiano. "Entre otras cosas, hubo un momento de declive y no quiso renovar con el equipo. Después de mi mediación, se llegó al contrato. Después de seis meses, dice que deja todo el dinero a la Lazio y todo lo demás. Quiero decir que los contratos están hechos para ser respetados. Es una situación que debe examinarse en profundidad con calma y serenidad", ha declarado.

Es decir, que no será nada fácil que la Lazio facilite la salida de Luis Alberto rescindiéndole el contrato. Si algún equipo lo quiere, tendría que pagar un traspaso, como suele pasar con los jugadores con contrato en vigor a largo plazo. Hasta 2027 lo tiene firmado el mediapunta gaditano de 31 años.