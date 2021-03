Luis Fabiano, ingresado por Covid-19, agradece los mensajes de ánimo y dice que está bien

Luis Fabiano continúa ingresado en un hospital de Sao Paulo al padecer con síntomas la enfermedad de Covid-19. El futbolista se encuentra bien por el momento e incluso se ha permitido devolver las multitudinarias muestras de apoyo y ánimo a través de un mensaje en Twitter.

"¡Muchachos, muchas gracias por su preocupación, por los mensajes positivos y las oraciones! Realmente estoy en el hospital ahora mismo, pero estoy bien y me están cuidando bien. Si Dios quiere, me iré pronto y te lo haré saber. ¡¡Cuídate!!", dice el ex futbolista y mítico delantero del Sevilla, que aprovecha para hacer una recomendación ante la situación que está viviendo Brasil, uno de los países más afectados actualmente por la pandemia.

Pessoal, muito obrigado pela preocupação, pelas mensagens positivas e orações! Realmente estou no hospital nesse momento, mas estou bem e estão cuidando bem de mim. Se Deus quiser logo sairei e avisarei vocês! Cuidem-se!!!! 🙏 #LF9 pic.twitter.com/qrFwO3ZRDO — Luis Fabiano (@luis_fabuloso) March 24, 2021

Brasil pasa en estos momentos por la peor fase de la pandemia, debido, en parte, a la circulación de variantes del coronavirus más infecciosas, y hasta la fecha acumula más de 12 millones de casos y casi 300.000 decesos, según informa el Ministerio de Salud brasileño.

Este martes, el país superó por primera vez la barrera de los 3.000 fallecidos en un solo día, un dato que le confirma como el lugar del planeta donde más se muere por Covid-19.

Luis Fabiano es uno de los delanteros más grandes que han pasado por el Sevilla, en el que vistió la camiseta en 255 partidos oficiales y marcó entre 2005 y 2011 104 goles. Además, ganó seis títulos: dos Copas de la UEFA, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa.

De hecho, fue en el Sevilla en el equipo que más partidos y más goles marcó, por delante del Sao Paulo (146 partidos y 65 goles), su club de toda la vida al que volvió tras dejar Nervión.

Su importancia en aquel histórico Sevilla fue tremenda, como prueba que abriera el marcador en la memorable final de Eindhoven en la que el club de Nervión reabrió las vitrinas después de décadas cerradas para volver a llenarlas en ese siglo con nada menos que diez títulos.