Luna, sobre Mendilibar: "No eres un sargento, sino un entrenador justo"

Fue campeón de la Copa del Rey con el Sevilla en 2010, como titular en aquella memorable final ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, por la lesión de Fernando Navarro, ahora adjunto de Monchi. Le tocó marcar a... Reyes. Y luego recorrió casi toda España y media Europa. Tras haber pasado por Inglaterra (Aston Villa) e Italia (Spezia y Hellas Verona), ahora está en el humilde y joven Volos NFC, actualmente sexto en la liga de Grecia. A sus 32 años, el canterano y sevillista de cuna, sufre viendo a su ex equipo, pero también se alegra del desembarco de José Luis Mendilibar.

Con el vizcaíno dio sus mejores años en la élite, en el Eibar, entre 2015 y 2017. Es una voz privilegiada, por su condición de sevillista que conoce el club al dedillo y por haber sido su pupilo, para desvelar qué puede aportar Mendilibar. "Principalmente es un tío muy cercano al jugador, que te transmite esa confianza y esas ganas de ganar en todo momento", dice en una interesante entrevista para SFC Radio, en la que habla de cómo administrar el ideario del vizcaíno entre sus nuevos mimbres.

El mejor candidato posible

Según este futbolista criado en la Sierra Sur de Sevilla, en Pedrera, un hombre que siempre ha hablado claro y nunca escondió sus ideas de izquierda, Mendilibar es "el mejor candidato" para sacar a su querido Sevilla de esta "situación complicada".

Para Luna, una de sus claves es que va a "ir dando cada día confianza a cada uno de los jugadores, que en las dinámicas malas como la que atraviesa el Sevilla es súper importante". "Y después muchísima intensidad, muchísima agresividad tanto defensiva como ofensiva, que también le falta ahora mismo un poco al equipo", agrega ya sobre lo táctico.

El buen fútbol de Mendilibar

Más de una vez se ha tenido que defender Mendilibar de esa falsa imagen de jugar al pelotazo. "Muchas veces pensamos de Mendilibar que es antifútbol y en absoluto es eso. Sí es verdad que si puede evitar ciertos riesgos en la zona de atrás, cercana a la portería propia, los evita. Pero a él también le gusta el buen fútbol. Pero le gusta el buen fútbol en campo contrario y lo más cerca de la portería del rival. Y eso es lo más interesante. Los goles los haces en la portería rival, para qué quieres tener todo el rato el balón en tu campo si no después no llegas a la portería contraria", analiza Luna.

El pedrereño analiza también su disposición defensiva. "Es una línea que prácticamente está en el centro del campo puesta, o sea, que lo primordial es que los primeros defensas sean los atacantes, que sean muy agresivos y que vayan rápidos a la presión tras pérdida para ayudar y favorecer la presión alta y la línea defensiva alta que él propone. La clave está en esa agresividad en la zona alta, que en el Eibar lo hacíamos espectacular, presionábamos tras pérdida impresionantemente bien y éramos muy ganadores en las segundas jugadas. Y eso es lo que favorece jugar en el campo contrario, que es lo que le gusta al míster".

Un técnico cercano, no un sargento

Por su aspecto adusto y franco, directo, Mendilibar puede parecer desde fuera algo autoritario. Nada más lejos de la realidad. "No tenía nada de sargento. Lo que sí tenía Mendilibar, que es lo más complicado de un entrenador, es que la idea que te vende tú se la compras desde el minuto uno. También porque tú ves durante la temporada que es un entrenador justo, que juega quien se lo gana y se lo merece, que no regala nada y los nombres le importan bien poco. Entonces todo el mundo está súper enchufado desde el minuto 1. Es un tío llano, un tío cercano y se le compra la idea desde el minuto 1. Para mí es el mejor entrenador que he tenido y para la situación complicada que tiene el Sevilla no veo mejor candidato para sacar esto adelante".

Imbuir de agresividad al Sevilla

También se muestra convencido que Mendilibar podrá llevar a efecto su teoría del fútbol de Mendilibar, con la plantilla que tiene: "El juego que va a proponer el míster va a ser de ataque en todo momento y a los jugadores, a la gran mayoría, lo que más nos gusta es jugar al ataque, buscar la portería contraria e intentar estar lo más cerca posible de la portería rival. Al Sevilla quizá le falta esa agresividad tanto defensiva como ofensiva, tal vez de arriesgar un poco menos atrás, porque cuando las dinámicas son negativas las dudas aparecen y te dan inseguridad. El míster vende su idea espectacularmente bien y no creo que a los jugadores les vaya a costar ningún trabajo comprársela, porque además, cuanto mejor eres como jugador más fácil te resulta comprar cualquier idea".

Y por último, habló de su sufrimiento como aficionado sevillista ante la situación del equipo de sus amores, del que nunca ha renunciado. "Un poco angustiado. Porque al principio veías que quedaba mucho, pero no se termina de concatenar varios resultados positivos. Yo espero que el míster sea capaz de sacar lo mejor de todos los jugadores y es cuestión de que en pocos partidos esté el Sevilla como mínimo en la zona media, que es lo mínimo que corresponde a este equipo por calidad y por plantilla", asegura rotundo.