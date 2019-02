Machín y lo que no es Machín

Pero precisamente el discurso de “ir sumando más gente al carro”, que tan bien le ha ido para readaptar piezas a puestos cojos por las lesiones, le ha jugado una mala pasada en otra vertiente, la de las rotaciones: Machín no ha sido permeable al entorno, a esa final de Copa en el estadio del Betis, con todo lo que suponía para la hinchada jugarla. Esa falta de sensibilidad con la calle –los vasos comunicantes bullían ayer, como la lógica guasa tras el pase bético a semifinales– y su decisión de anteponer el manido “buen clima del vestuario” han chirriado en ese entorno que sólo concebía ir con todo al Camp Nou, aunque luego el Barça impusiera el rodillo de todas formas. Caer 6-1 con un portero que no se ha estrenado en Primera, y que pudo hacer más en el 2-0 y el 3-0, mortifica a los sevillistas. Machín, que atraviesa su segundo año en Primera, ha pecado de buenista , de ceñirse demasiado al capítulo del manual que versa sobre dar a todo el vestuario su hueco.

Machín no anduvo fino en el análisis previo a esa vuelta ante el rey de copas. Pero sería muy injusto que el gran gestor de que el Sevilla sea el principal favorito hoy a agarrar esa última plaza de Liga de Campeones cargue con toda la responsabilidad del enésimo batacazo en una plaza de primera. Quien falló el penalti fue Banega , no Machín; quien sacó ese último córner rasante que desencadenó el 5-1 de la sentencia fue Sarabia , no Machín. Y Caparrós, hombre amante de los símiles taurinos, tampoco ha rematado la faena en la configuración de la plantilla.

Arana no se va al Corinthians por ahora

El mercado de invierno se cerró sin novedades de última hora en la primera plantilla sevillista. Era voluntad nervionense dar salida a Arana y el Corinthians mantiene abiertas las negociaciones para que el lateral izquierdo retorne a su país, pero por ahora las condiciones de pago que plantea el club sudamericano no convencen al club de Nervión. Según revela Estadio Deportivo, el Timao ha planteado abonar los 8 millones en cuatro plazos de dos, y empezar a hacerlo, además, a partir de 2020, lo que el Sevilla no ha aceptado.

Con todo, la operación, que reportaría al club sevillista en torno a los 8 millones, podría cerrarse en cualquier momento, ya que la ventana del mercado para incorporar a jugadores al fútbol brasileño no se cierra hasta el próximo abril.

Pablo Sarabia, que no termina de cerrar el acuerdo con el Sevilla para renovar su contrato a causa de las comisiones, hubiera protagonizado una inopinada bomba en este mercado invernal si el Paris Saint-Germain, que lo tenía en una lista de posibles refuerzos, hubiera dado el paso para abonar la cláusula de rescisión, asequible y más para el gigante galo, de 22 millones de euros.

Fuentes consultadas por este diario confirmaron el interés inicial del PSG, pues a su entrenador, el alemán Thomas Tuchel, le gusta mucho el juego del madrileño. No obstante, las preferencias del opulento club parisino giraron hacia Luciano Acosta, un centrocampista ofensivo, argentino, de 24 años y sólo 1,60 metros de estatura que milita en el DC United de la MLS, la liga estadounidense.