Castro: "Maradona llenó el corazón de alegría a los que estamos enamorados del fútbol"

José Castro, presidente del Sevilla, ha recordado el paso de Maradona por el Sevilla. Y también ha comentado una foto en la que el utrerano, jovencísimo, posó con él y con el argentino López, oriundo como se decía entonces del Sevilla, a principios de los 80, en un Sevilla-Barcelona. "Da la casualidad de que el mejor futbolista de la historia también fue presidente del Sevilla", dijo el dirigente, con evidente orgullo, en SFC Radio, donde también dejó su impresión como simple aficionado al fútbol: "Maradona llenó el corazón de alegría a los que estamos enamorados del fútbol".

"Tengo una anécdota con él -relató el presidente sevillista-. En uno de los desplazamientos estuve un ratito hablando con él en el aeropuerto y se me ocurrió decirle, 'Diego, ¿cuánto darías tú por tener ahora 20 años?'. Y él me dice: 'Nada, Pepe, absolutamente nada, porque yo todo lo viví muy intensamente, tanto lo deportivo como lo personal. Con lo vivido me siento feliz y me queda ver qué hago con el resto de mi vida, pero no cambiaría nada de lo que he hecho'. Una respuesta distinta, como él era".

Pero, ¿qué supuso Maradona en el Sevilla? "Una enorme ilusión, una enorme ilusión por tener a ese futbolista único, distinto envidiable para todos los clubes... Era un jugador tan excepcional que parecía mentira que pudiera estar aquí. Luis Cuervas y su directiva apretaron fuerte por eso y fue un auge para el Sevilla. Lo disfrutamos enormemente y hoy todos estamos tristes, porque no lo esperábamos, con 60 años, una persona joven... Bueno, es la vida".

Cuando Maradona fichó por el Sevilla, Castro le enseñó esa foto de diez años antes: "Le enseñé esa foto y estuvimos hablando sobre Lopecito, los equipos en los que habían jugado ambos en Argentina, la rapidez de Lopecito. Tuve la suerte de poder estar hablando con Diego varias veces, y no todo el mundo ha tenido esa suerte... Y yo la tuve".

En un plano más amplio, afirmó que su muerte "es un duro golpe al fútbol, porque ha fallecido un ídolo, un astro, el futbolista, quizá, al que Dios le dio innatamente las mejores dotes de la historia y que nos ha hecho disfrutar a todos los que nos gusta el fútbol".

"El Sevilla tuvo la suerte de tener aquí a un futbolista como Maradona, en una temporada. Ese año aquí disfrutamos mucho con sus genialidades y, no estando en su mejor momento deportivo, en cada partido dejaba a los compañeros cuatro o cinco veces solos ante el gol, si no los hacía él. Era un futbolista único, distinto, diferente. Y el Sevilla tuvo esa suerte de tener aquí a Diego Armando Maradona", reivindicó el dirigente utrerano, que remató con una frase que en realidad es un lema: "Diego Armando Maradona era fútbol".

