Mendilibar: "Sow me ha encantado; Lukébakio, bien en ataque, mal en defensa"

José Luis Mendilibar sorprendió con algunas de sus frases y análisis en la rueda de prensa que ofreció tras el sufrido primer triunfo del Sevilla esta temporada. "Ha sido un partido de locos, la verdad. El inicio ha sido bueno, acorralando a la Unión Deportiva en su terreno de juego, pero en la segunda han ganado más con balón. Y ha sido el partido un ida y vuelta constante", comenzó.

La causa de esa ida y vuelta, de esa incertidumbre, responde a varios factores. El primero que desveló, las prisas por atacar cayendo en fuera de juego: "Hemos tenido demasiadas prisas, y con ellos con la defensa muy adelantada para cogernos en nuestro campo hemos caído en muchos fueras de juego. Un partido en el que podría haber pasado cualquier cosa".

Desconcentración en la fase defensiva

También reconoció que Las Palmas tiene un estilo de juego complicado de contrarrestar: "Es un equipo difícil de jugar contra ellos. Se atreven mucho con el balón, tú vas a apretar y en el momento en el que alguien se pare ellos salen con facilidad. No es por cansancio, sino porque a algunos se nos va que hay que apretar. Ha habido faltas en las que nos han pillado cuatro o cinco por delante del balón y teniendo que correr para atrás. Eso no es falta de organización, sino de concentración. Pero, bueno, hemos ganado y debe servirnos para mejorar".

"Las pérdidas de balón y tener que correr para atrás con cero a cero...", insitió el vizcaíno. "Se lo he dicho a Jesús (Navas): si veo que Óliver corre a la espalda de Suso yo no tengo que correr por fuera, porque nos pueden pillar si nos roban. Nos ha faltado un poco pensar más qué hace mi compañero para ver qué hago yo respecto a mi compañero. No por jugar con más gente hacia arriba vamos a llegar más o vamos a hacer más ocasiones de gol".

La influencia de Sergio Ramos y sus matices

Uno de los asuntos estelares fue el reestreno de Sergio Ramos y si aportará tranquilidad y jerarquía: "Hoy nos ha costado tener tranquilidad y estaba Sergio en el terreno de juego... Sergio nos va a dar el poso, hablar, a la gente joven... También se tiene que hacer a nuestro juego. Ha jugado en clubes que han dominado siempre, ahora está en un equipo en el que no somos tan dominadores. Y todos tenemos que cambiar el chip, Sergio también tiene que cambiar el chip".

Sobre la solvencia defensiva, dijo: "Lo tenemos que hacer con todo el equipo. Parece que es por la defensa, y no es así. La mayor de las veces es porque la gente de arriba se ha despistado y nos pillan a contrapié. Si atacamos todos, defender también. Si los delanteros se quedan arriba y no bajan, sufriremos todos los partidos. Aquí nadie te regala nada".

Fue preguntado Mendilibar si no debió entrar antes un futbolista como Soumaré... "Un jugador solo no arregla eso, es cosa de equipo. Porque uno sea más disciplinado o mejor tácticamente es muy difícil que él solo lo pueda arreglar. Las distancias entre líneas so para todos. Si mi delantera aprieta mi defensa tiene que estar lo más arriba posible, en el centro del campo. Y si mi delantera es sobrepasada con facilidad, y tenemos que correr hacia atrás, mala señal, porque todos tendremos que correr hacia la portería".

Las respuestas sobre Sow y Lukébakio

Pero donde más sorprendió Mendilibar fue en las preguntas sobre Sow y Lukebakio, el protagonista del triunfo con su gran gol. El técnico sevillista pareció querer llevar la contraria a todos, en su afán de proteger a sus futbolistas. ¿Lukébakio? "Bien en ataque, mal en defensa", dijo. "Ha hecho el gol. Ha hecho otra ocasión en ataque, pero defensivamente a Pedrosa lo ha dejado un poco solito. Y ahí tiene que trabajar un poquito más. Es el primer partido que juega y poco a poco tendremos que ir metiéndolo".

¿Y Sow, qué le pareció esta vez? "Sow muy bien, me ha encantado, me ha gustado. Es listo para los robos de balón, con balón después está bien. Le falta un poco más cuando llega al área contraria, pero no le vamos a pedir todo. Y Soumaré ha jugado poco tiempo. Juega Sergio porque me entiende lo que digo. Y Soumaré no me entiende todavía. La gente que viene con poco tiempo de entrenamiento. El fútbol es universal, pero hay que entender lo que dice cada uno, y por el idioma le cuesta más", explicó.