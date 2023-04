Mendilibar: "Estamos a dos pasos de la final"

José Luis Mendilibar fue muy claro y sencillo en su rueda de prensa previa a la visita del Sevilla al Manchester United, su rival este jueves en la ida de los cuartos de final de la Europa League. El entrenador vasco se refirió al respeto a un gran enemigo y mandó un mensaje ante la polémica arbitral por las expulsiones destinado claramente a sus jugadores, aclarando que si los han expulsado, "algo habrán hecho", pidiendo más autocontrol y menos lloros.

El de Zaldívar no se corta a la hora de contestar y soltó un par de frescas a los periodistas desplazados, uno sobre su corta o nula experiencia en Europa y otra sobre las comentadas expulsiones.

"Es mi primer partido en UEFA League, sí y lo afronto con una ilusión tremenda y con las ganas de competir y sacar un buen resultado con el respeto que le tenemos al rival, pero con la idea de salir a ganar el partido. Estoy seguro del respeto que ellos nos tienen también, hemos eliminado a dos grandes equipos y estamos a dos pasos de la final", aclaró el técnico sevillista, que fue muy cortante cuando le preguntaron por la oportunidad de sentarse en el banquillo de Old Trafford en un partido como éste. "Hombre, de la forma que lo dices parece que me ha tocado en la tómbola estar en este partido. Si estoy aquí es porque los que me han contratado han mirado lo que hecho en 16 ó 17 temporadas en la élite", espeto.

Mendilibar aclaró que su dosificación de esfuerzos está muy estudiado. "Hemos pensado que del partido anterior a éste van a ser 6 días, y de éste al siguiente sólo tres. Pero ahora sólo pensamos en el partido de mañana. porque sabemos que los que no jueguen mañana y vayan a jugar el domingo lo van a hacer bien", aclaró.

Un temible Manchester United. "Tiene un nivel altísimo, un presupuesto muy grande, pero el Sevilla aun sabiendo que no es favoritos ha ganado este tipo de partidos. Tenemos que salir a ganar y a estar en área contraria. Tenemos que tratar de ganar, no que no nos hagan un gol ni estar bien. La idea nuestra es la que ha sido en la competición en la que hemos jugado y para lo que hemos entrenado".

Su idea crece. "Al grupo cada vez lo veo más entregado a la causa de lo que le pedimos, no digo que sea ni mejor ni peor a lo de antes. Estoy contento, tenemos que pensar en nosotros más que en el rival y respetarlo como a todos, como hemos tenido respeto al Cádiz y al Celta. Estoy seguro de que ellos tienen respeto al Sevilla".

La baja de Rashford. "Si en vez de Rashford juega otro, será diferente, pero no cambiamos el planteamiento, ni nuestra idea. Rashford ha hecho buenos partidos por fuera con otro compañero en punta y sabemos que el que vaya a jugar será un gran jugador".

Duro con sus jugadores en las sanciones. "Si te expulsan algo has hecho. No sé si mucho o poco. Lo que no podemos es regalar tarjetas, ni rojas ni amarillas. Igual que si metemos un gol te quitas la camiseta. Era el minuto 20 y te podían haber sacado la amarilla. Al final la competición te dice dónde estás por esas tonterías".