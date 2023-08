Mendilibar, los elogios de Guardiola y el momento de "pillar" al Manchester City

José Luis Mendilibar y Pep Guardiola se verán las caras el próximo 16 de agosto en Budapest, con motivo de la Supercopa de Europa que enfrentará al Manchester City, como campeón de la Champions, y al Sevilla, tras conquistar la Séptima. Pero antes ambos técnicos ya están dando sus valoraciones.

En una entrevista para la página oficial de la UEFA, Mendilibar habla de la Supercopa de Europa y de su rival. "Será difícil, pero igual es el mejor momento para pillarles", destaca el técnico, que recibe los elogios de Guardiola.

El elogio de Pep a José Luis

El técnico del Manchester City, tras caer en la Community Shield ante el Arsenal (1-1 y penaltis), fue preguntado por el Sevilla y Mendilibar. "Me quito el sombrero ante lo que ha hecho este club en la UEFA Europa League. Es increíble. Saben rendir en competiciones europeas y será una buena final de Supercopa. Estoy encantado de enfrentarme al Sevilla y de volver a ver a Mendilibar después de tanto tiempo", dijo.

Sobre su homólogo en los banquillos dijo Pep: "Lo conozco de mi época en el Barcelona. Le dio la vuelta a las cosas en el Sevilla en poco tiempo. Cuando ves jugar a un equipo de Mendilibar puedes reconocer inmediatamente su influencia. Se adelantan rápido, aprovechan las bandas, meten muchos centros y se meten bien al área".

Mendilibar entiende que al principio de temporada, y pese a que el Manchester City sí es un equipo cuajado y el suyo está en construcción por el retardo de la planificación, es el mejor momento para intentar hincarle el diente al City. El Arsenal dio una muestra de ello. Supo sufrir, empató sobre la bocina y se lo llevó en los penaltis... "Será complicado. Pep Guardiola ha demostrado cómo ha crecido", dijo para la UEFA.

La capacidad de Guardiola de saber elegir

"Ha demostrado su valía año tras año y ahora ha logrado ese objetivo de ganar la Champions League. Es muy difícil pararlos porque Guardiola tiene miles de formas maravillosas de jugar y es un gran entrenador. Para ellos también es una final y será difícil", reiteró.

Sin embargo, insistió en que es ahora o nunca... "También digo que es el mejor momento para pillarles, es el inicio, hay muchos cambios. Va a haber jugadores que jueguen y el 2 de septiembre no van a estar, pero de nosotros y de ellos. Sí es verdad que si a ellos les coges con tres o cuatro meses ya compitiendo, con todos sus jugadores, entendiendo a las mil maravillas el juego de Guardiola, pues es muy difícil poder pararles porque al final es muy buen entrenador, tiene mucho dinero para conseguir los mejores jugadores".

Al margen de la obviedad del abismo económico entre ambos clubes, Mendilibar se paró en cómo aprovecha esos recursos Guardiola: "Tiene la capacidad para elegir a los mejores jugadores, porque muchos equipos tienen mucho dinero y no eligen como él. Igual es más fácil ganarles un partido de Premier porque se relajan antes de jugar una final, pero va a ser complicado", recordó.

El mensajito a Jesús Navas

El técnico vizcaíno también habló de Jesús Navas y le dejó un mensajito de la casa... con su retranca. "Lo ha conseguido todo en el fútbol. Es un chico que viene a entrenar, luego va a su pueblo y se relaja con sus amigos. Es como un niño grande, pero es un placer entrenarlo. A veces tienes que estar encima de él un poco. Es un poco quisquilloso, pero tiene 37 años y su condición física es la de un jugador de 27 ó 28 años. A veces tienes que rodearlo con el brazo y meterte en su cabeza, pero la mayoría de los futbolistas lo necesitan".

Mendilibar recordó qué se encontró en el Sevilla cuando llegó el pasado 21 de marzo... "Cuando llegué me encontré con un grupo de jugadores bastante desanimados y cabizbajos. Les pedimos que fueran más tranquilos, que simplifiquen las cosas sin complicar demasiado, y lo entendieron. Los resultados mejoraron y eso les dio la oportunidad de creer en lo que estábamos haciendo. Vi lo positivo y no lo negativo, y siempre traté de hacer entender a los jugadores que son la mejor plantilla que he tenido en mi carrera".