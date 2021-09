Lopetegui: "El Mirandés nos vacunó bien y nos generó los anticuerpos para entender la realidad competitiva"

El periodo sin aficionados en las gradas, incluidas las del Ramón Sánchez-Pizjuán por supuesto, sirvió para que Julen Lopetegui se convirtiera en un verdadero ídolo para sus hinchas. No se olvide que la última cita con público fue un Sevilla-Osasuna en la que el estadio nervionense se convirtió en un avispero cuando los navarros empataron un 2-0 con 10 jugadores desde la primera mitad por la expulsión de Sergio Herrera. En-Nesyri resolvió el entuerto en los minutos finales y a partir de ahí todo iba a cambiar en todos los sentidos para el entrenador guipuzcoano.

- Una curiosidad, ¿a Lopetegui entrenador, no a la persona y entienda bien la pregunta, le vino bien jugar a puerta cerrada? Se lo comento porque el último partido con público fue un incendio en el Ramón Sánchez-Pizjuán y ahora se ha convertido en un ídolo para todos los hinchas.

- El último partido ganamos 3-2. Ganamos tres puntos y los partidos no son incendios. Hay una cosa que es importante, que es valorar la gran dificultad que existe en Primera División para ganar un partido, al que sea. Todo lo contrario es cometer un gravísimo error de cálculo y competencia. El respeto es máximo a cada partido, nosotros fuimos eliminados en la Copa por un Mirandés que nos vacunó bien. Las vacunas sirven para generar anticuerpos y para entender la realidad competitiva. Ya se encargan los contextos, dicho sea con todo el cariño, vosotros, de minimizar las dificultades. Eso es vuestro trabajo, el nuestro es maximizar las dificultades y optimizar las respuestas, pero yo lo entiendo perfectamente. La dificultad es máxima en cada partido, fueron tres puntos trabajados, duros y difíciles, no un incendio. A partir de ahí yo siempre quiero trabajar con público, con gente, es la única esencia o sentido que tiene el mundo del fútbol, ojalá cuanto antes estemos con el Sánchez-Pizjuán a reventar, sin ninguna duda.

- Para los que nos gusta entender el juego, una de las pocas cosas buenas de la puerta cerrada fue oír los sonidos del fútbol como si se estuviera detrás de los banquillos. Usted es un entrenador intervencionista, que dirige a los suyos, vaya, ¿le puede perjudicar en ese sentido la vuelta del público?

- En un campo cerrado los sonidos se acrecientan mucho más y las correcciones que un entrenador pueda gritar, pues es verdad, llaman más la atención. Lo hacemos también, aunque no te escuchen, sientes la necesidad de decirlos. Con público es verdad que se escuchan un poco menos. Permítame, en base a escuchar ese sonido se ha matado el sonido primordial del fútbol, que es el público, tanto a favor como en contra. Forma parte de este maravilloso mundo y no tiene sentido sin el hincha. Este invento no funcionaría sin eso. Entendiendo lo que dice, que es así, es maravilloso que nos acallen a los entrenadores con el sonido del público.

- Escuchando su intervención, ¿usted parece que está jugando directamente, le puede perjudicar en ese sentido?

- La intervención en el juego es limitada por mucho que se escuchara. En un momento dado puedes ayudar a un futbolista, es mejor en un periodo de parón, donde puedes hablar un minuto, o en el descanso. En el resto tratamos de desempeñar esa intervención, pero es más fruto de la intención del entrenador que la realidad. Es acción o reacción, pero el fútbol es de los futbolistas y la toma de la decisión es de ellos, tratas de ayudarlos, pero es de ellos. Tratas de darles algún 'input' que los ayude. A veces se puede conseguir, pero a veces no, ésa es la realidad.

- De acuerdo, pero le insisto, porque lo he oído, el jugador número 12 del Sevilla en la presión o en las jugadas a balón parado en contra es Julen Lopetegui, no tengo ninguna duda…

- Al final cada uno tiene su manera de ser y de convivir con la competición, seguramente la mía sea ésa, pero no significa que siempre que a un entrenador se le ve en esa disyuntiva pueda tener un efecto acción-reacción inmediata. A veces sí, pero insisto lo importante son los jugadores.