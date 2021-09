Lopetegui: "No me considero un enfermo del fútbol, sí un afortunado"

Julen Lopetegui le dedica una gran parte de las 24 horas del día al fútbol, tanto que quienes se mueven por la ciudad deportiva sevillista destacan de él su tremenda capacidad de trabajo, algunos lo llaman incluso un "loco del fútbol" por la pasión que le pone y también por la exigencia a todos los que lo rodean. Cuentan que llega a superar incluso a Unai Emery en ese sentido, pero el actual entrenador del Sevilla no se ve ni mucho menos así. En este apartado del diálogo entra en aspectos más personales, incluidas sus vivencias por Sevilla, donde gusta de visitar a las figuras de la Semana Santa y también disfrutar de la gastronomía.

- Algunas preguntas personales. ¿Es tan enfermo del fútbol como apuntan muchas de las personas que lo rodean?

- No me considero un enfermo, sí un afortunado, es mi pasión y mi profesión, seguramente como tú, somos afortunados por poder tener en nuestra profesión nuestra pasión y viceversa. No me considero un enfermo, le dedicamos el tiempo que, creo, le dedican la mayoría de los entrenadores. Esta profesión no se puede tomar de otra manera. La inmediatez y la cantidad de trabajo por los partidos que tienes hace que le tengas que dedicar la mayoría de tu tiempo. Pero creo que lo hacen la mayoría de los entrenadores, no me considero una rara avis por eso, ni especial, forma parte de nuestra responsabilidad.

- ¿Cómo afecta todo eso a sus relaciones personales?

- Tengo la suerte de tener una familia que entiende mi profesión y que acepta que le dedique el tiempo que tengo que dedicarle y para mí es magnífico. Conciliar la vida familiar con la profesional para mí es un aspecto muy importante y yo tengo la suerte de que en ese aspecto soy comprendido.

Agradecimiento "Sevilla no va a estar muy lejos en el futuro de la vida de mi hija pequeña, que es la que nos ha acompañado en este viaje"

- ¿Cómo se ha adaptado en estos dos años a la vida en una ciudad con una idiosincrasia, ni mejor ni peor, sino distinta, a la suya?

- Muy bien, hay muchas cosas positivas desde que llegué al Sevilla, desde que Monchi me invitó a venir y apostó por mí. Una muy importante es la adaptación mía y de mi familia a la idiosincrasia de esta ciudad, a esta manera de ser, a esa pasión y esa forma de vivir. Estamos muy contentos aquí, hasta el punto de que para mi hija pequeña, que es la que nos ha acompañado en este viaje, en el futuro de su vida Sevilla no va a estar muy lejos, más bien vais a tener una sevillana más. Todos hemos aterrizado de pie en ese sentido y la gente de Sevilla nos habéis acogido como sois, con esa alegría y esa gracia también. Sois muy buenos anfitriones en todos los sentidos y así nos habéis hecho sentir. A pesar de la profesión que ejerzo, que es la de entrenador, nos hemos sentido como en casa desde el primer día.

- ¿Ha disfrutado de Sevilla o el trabajo le impide hacerlo?

- Mi mujer y mi hija más que yo. Yo la disfruto a mi manera, tenemos poco tiempo, pero me atrae mucho todo lo relacionado con la Semana Santa y con las figuras de las vírgenes y de los cristos. Todo lo que puedo cada vez que tenemos un día libre intento visitarlas con mi mujer. Y comer, se come muy bien. En el País Vasco y en Madrid también, pero en Sevilla se come maravillosamente bien también, son un poco mis dos hobbies.