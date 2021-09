Julen Lopetegui repasa los nombres propios de la plantilla del Sevilla

Cuarenta minutos minutos de entrevista dan lógicamente para repasar numerosas cuestiones relacionadas con el Sevilla con Julen Lopetegui, su entrenador y un gran conversador de fútbol, que por detrás de su capa de establecer las distancias siempre demuestra en todo momento una gran amabilidad y corrección. Éstas fueron algunas de las preguntas al técnico vasco sobre algunos de sus futbolistas, sin tener un orden exacto y siempre inmersas en el global de la charla.

- El mero hecho de permutar a Rafa Mir por De Jong en la delantera, por sus características, induce a pensar en un Sevilla más rápido, ¿no?

- Podían haber convivido perfectamente en el equipo con Youssef. Rafa es un chico que viene del Huesca y que tiene que adaptarse a una realidad competitiva diferente, que es el Sevilla, pero es un chico que si está aquí es porque entendemos que tiene condiciones para seguir progresando en la exigencia y ayudarnos a competir. No es sencillo ni para él ni para nadie dar pasos delante de la exigencia que tiene el Sevilla, pero estamos aquí para tratar de ayudarle y que eso se dé de la manera más rápida y más natural posible. No hay dos jugadores iguales, tiene una serie de condiciones, pero tiene que adaptarse también a la manera de jugar del Sevilla y a la realidad futbolística del Sevilla. Porque la realidad futbolística del Sevilla y la del Huesca se parecen como un huevo a una castaña a nivel de necesidades, son diferentes. Esa adaptación va a existir, pero todos los jugadores que están consideramos que tienen capacidad para dar ese paso ante la gran exigencia que siempre tiene el Sevilla, sin ninguna duda.

- Ya que habla de esa evolución necesaria en un futbolista joven y recién llegado, ¿ha dado ya ese paso Óscar Rodríguez tras una temporada de aprendizaje a tenor de sus titularidades?

- Óscar es un chico que ha estado un año trabajando con nosotros, que ya nos conoce mejor y que ha tenido y va a tener sus momentos para competir. Está en la zona más poblada y más cubierta del equipo, hay una competitividad importante en el centro del campo y ahí todos van a tener su momento y trataremos de que esa competitividad nos haga mejores en cada momento al equipo.

- Se habla mucho de las características de Delaney, él mismo ha comentado que puede jugar tanto de medio de cierre como de 'box to box', utilizando sus propias palabras. ¿A usted cómo le gusta más?

- A mí me gustan los jugadores que son capaces de interpretar el juego de la mejor manera posible y Thomas tiene esa cualidad. Es un buen refuerzo y un buen jugador que viene a ayudarnos y a darnos competitividad y soluciones en esa posición. Que puede jugar en diferentes tareas en el centro del campo y eso es bueno. Tenemos más jugadores de ese perfil que pueden adaptarse a un rol específico.

- Hasta ahora no ha utilizado ni un solo minuto a ninguno de los dos laterales que han llegado, entre otras cosas porque vinieron tarde, pero ¿puede estar ahí precisamente una de las zonas más reforzadas?

- También lo explica que Augustinsson llegara a un nivel de preparación mucho más bajo. Montiel tuvo que hacer la cuarentena cuando llegó y la incorporación ha sido más tardía. Son dos chicos que vienen a suplir a Escudero y a Aleix y que nos dan alternativas en los dos laterales. El parámetro es duplicar las posiciones y son dos jugadores que nos van a ayudar y tienen un buen nivel, nos van a ayudar sin ninguna duda.

- Hay un futbolista que llegó en el mercado de invierno y ahora se puede convertir en un refuerzo de verano, el Papu Gómez. ¿Le ayuda a jugar de otra manera en el sentido de jugar a 1-4-2-3-1 con él?

- El tema de 4-2-3-1 o 4-3-3 le puede gustar a la gente… Para mí los dibujos no son importantes, el tema está en las características de los futbolistas. Con el Papu a veces lo aislamos a 4-3-3 y a veces al 4-2-3-1, depende, al final el Papu es un buen jugador y los buenos jugadores se adaptan a diferentes situaciones. El Papu fue un buen refuerzo en Navidad y ahora arranca la temporada. ¿Qué ocurre? Él pasó el Covid, ahora vienen las selecciones, no entrenó toda la pretemporada con nosotros sino una pequeña parte. La pequeña parte que había hecho se la echa por tierra el Covid y ahora tenemos que rehacer todo eso, no sólo con él sino con algún compañero más que desgraciadamente le pilló el Covid. Tampoco ayuda este periodo con la selección, quince días magníficos para trabajar con él, pero no está y es lo que toca. Los entrenadores nos tenemos que adaptar a la realidad que toca.