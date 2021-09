Julen Lopetegui : “Queremos un Sevilla completo, capaz de manejar todos los estilos de juego”

Julen Lopetegui Agote (Asteasu, 28-08-1966) inicia su tercera temporada al frente del Sevilla FC. En las dos primeras, aparte de conquistar el título real de la sexta Liga Europa del club de Nervión, ganó la 'Liga de los otros'. Es decir, fue cuarto y con ello consiguió el gran objetivo que se plantea el club todos los años, clasificarse para la Liga de Campeones por la vía del campeonato nacional. En una amplia entrevista de 40 minutos, hablando de fútbol y también de su vida como una persona más en Sevilla, justo después del cierre del mercado, desmenuza lo que espera del curso que ahora arranca.

En este apartado se analiza todo lo que tiene que ver con el estilo y la planificación del Sevilla 2021-22.

- Aunque la intención es hacer la entrevista más atemporal, la primera pregunta es obligada. La presencia de Koundé en la plantilla definitiva para el curso 2021-22, qué supone para Lopetegui, futbolísticamente hablando. ¿Algo así como la consolidación de un edificio?

- Koundé al final se ha quedado porque el club ha decidido que era lo correcto en base a la valoración de las ofertas que hayan podido tener y para mí, como entrenador, que se quede Jules es positivo, sin ninguna duda. Las plantillas se confeccionan en todas las posiciones y que esté Jules, con la evolución que ha tenido en estos dos años, pues es positivo, sin ninguna duda. Confiamos en que siga creciendo con nosotros y, sobre todo, rindiendo, que es lo más importante.

- ¿Y la salida de Luuk de Jong era algo que lo tenía asumido supongo a la vista de sus últimas convocatorias y decisiones en la dirección de los partidos, como la entrada de Iván contra el Rayo?

- Las convocatorias eran porque el chico ha estado cinco semanas lesionado. Era parte de la plantilla y ya no, es una decisión del club y le deseamos toda la suerte del mundo. Valoramos mucho el trabajo que Luuk ha hecho en el Sevilla, que ha sido muy importante.

- Hablemos de fútbol, que supongo que será algo que eche de menos en muchas ocasiones, ¿qué va a cambiar en el Sevilla 2021-22 respecto a los dos anteriores Sevilla de Lopetegui?

- No sé qué va a cambiar, lo único que sí sé es que trataremos siempre de afrontar los partidos que vengan de la manera más adecuada, siendo consecuentes con los jugadores de los que disponemos en cada momento y, sobre todo, con el tipo de rival a los que nos enfrentemos. ¿Qué va a cambiar? No soy capaz de visualizar si va a cambiar o no algo, lo que sí sé es que vamos a tratar de mejorar en todos los sentidos tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es lo que trataremos de hacer, siempre hemos dicho que el 31 de agosto iba a dictar sentencia y a partir de esa plantilla que tenemos trabajaremos de la mejor manera posible. Para eso está un entrenador.

El ideario de Julen "Cuando tengamos la posibilidad de hacer daño arriba siendo verticales, serlo, y cuando tengamos la obligación de generar unos espacios que no tenemos, ser capaces de generarlos"

- Por lo que se vio en el partido contra el Getafe, fundamentalmente, ¿observo que usted parte con la idea de renunciar algo al control de la pelota para buscar una salida infinitamente más rápida arriba?

- Son conclusiones que no son exactas. No buscamos tener menos el control de la pelota, lo que buscamos es dar una respuesta exacta a lo que procede en todo momento. La gente habla de ser verticales, vertical dónde, ¿detrás de la portería? Si no hay espacios, no se puede. Hay momentos en los que tú puedes ser vertical y otros no, porque depende del tipo de espacios que tengas. Cada rival es un mundo, cada partido es un mundo y tratamos de ser un equipo completo. Cuando tengamos la posibilidad de hacer daño arriba siendo verticales, serlo, y cuando tengamos la obligación de generar unos espacios que no tenemos, ser capaces de generarlos. Por eso hablaba de ser un equipo completo, un equipo que tiene que dar respuesta a todos los momentos del juego. Es como si se dice yo quiero jugar al contraataque, pero si el otro equipo también quiere jugar al contraataque, qué hace. El fútbol no es así, es más complejo, lo que tratamos de hacer es darle solución a los problemas que cada partido nos vaya planteando y que cada rival nos vaya planteando. Para eso cuanto más completos seamos y mejores soluciones tengamos, mejor.

- ¿Tiene este Sevilla jugadores diferentes para buscar esa otra fórmula como punto de partida o todo dependerá de los diferentes rivales?

- Tenemos a muchos jugadores parecidos a los del año pasado, otros con características diferentes, que son nuevos, y han salido otros. Al final no hay dos plantillas iguales, cada plantilla tiene su matiz, no es ni mejor ni peor, los caminos se hacen andando y luego la capacidad de la plantilla o de la competitividad de un equipo se hace día a día, se construye día a día, en cada partido. Ahí estamos nosotros, en ser capaces de dar las herramientas necesarias a los jugadores para que compitan de la mejor manera posible. No hay otra cosa a la que nos dediquemos, a intentar ayudar al equipo y a los futbolistas para que cada día tengan más herramientas y sean más completos.

Méritos "Haber hecho las dos mejores temporadas seguidas en la historia del club lo que hace es dificultarte la siguiente"

- ¿Cómo se planifica un posible cambio de estilo durante el verano, en su rueda de prensa Monchi insistía en darle una vuelta al modelo como la base de aquella reunión con usted, el presidente y el vicepresidente?

- Esas preguntas de planificación son para Monchi. Yo trato de entrenar y de gestionar a los jugadores que tengo y sacarles el máximo provecho. A partir de ahí lo que se trata siempre es de ser un equipo más completo y de tener más respuestas, mejores respuestas en cada año. Sabiendo que cada año es más difícil, no por la propia exigencia, que es máxima y siempre va a estar ahí, lo que nos motiva y nos impulsa. Eso es positivo, pero haber hecho las dos mejores temporadas seguidas en la historia del club lo que hace es dificultarte la siguiente. Los rivales nos conocen, los rivales mejoran. Hay rivales que se han reforzado de manera brillante sin haber dejado ningún jugador importante, como es el caso del Villarreal. Y no hablamos de los tres que están a una distancia importante, como el Atlético de Madrid. También la Real Sociedad; el Valencia, que es un equipo que va a ser muy diferente, con jugadores de muchísimo talento; el Betis es un equipo que va a estar ahí; el Athletic de Bilbao, con el segundo año de su entrenador. Va a ser una Liga muy competitiva y eso te habla de la dificultad. Eso te obliga a ti a tratar de ser un equipo cada vez mejor.

- Otra de las claves de las que se ha hablado estriba en tener mucha más profundidad en el banquillo a la hora de realizar combinaciones. ¿Este Sevilla le abre el abanico a Lopetegui, como hacía en su etapa de la selección, a jugar, aunque sea una exageración, de mil maneras diferentes?

- El número de jugadores es parecido, han salido dos laterales y han llegado otros. El año pasado también teníamos la inquietud no de jugar de mil maneras diferentes, yo lo diría de otra manera, de tener todas las respuestas ante las dificultades que entrañan los diferentes rivales. Cada rival tiene una manera de atacar y de defender, lógicamente cuanto más riqueza de respuestas tengamos mejor, no sólo está en el estilo del jugador sino en lo que seamos capaces de trabajar con ellos.

¿Un extremo rápido? "Una vez que se cierra la plantilla, es la mejor sin ninguna duda y a muerte con ella"

- ¿Le ha faltado a usted alguna pieza para lo que quería con vistas a su idea de fútbol para esta temporada, tal vez algún extremo con más desborde a tenor de los rumores que fueron surgiendo?

- Creo que no es el momento de hablar de eso. Del mercado ya habló Monchi y explicó lo que explicó. Una vez que se cierra la plantilla, es la mejor sin ninguna duda y a muerte con ella. A trabajar, a competir y ya está. No podemos decir esto o aquello, es una cuestión que se escapa a mi control, yo soy entrenador y esas preguntas son para Monchi, el mercado ya ha pasado, ha sido un mercado complejo y duro, me consta, y a partir de ahí a entrenar y trabajar para ser capaces de competir de la mejor manera posible en los retos tan complejos que tenemos.

Tono de broma "¿Mbappé? Tratamos de traerlo a última hora, pero no pudimos"

- Sus Sevillas anteriores ya han demostrado un nivel de rendimiento altísimo, campeones de 'la otra Liga' dos años consecutivos, ¿este Sevilla se moverá en torno a los mismos parámetros?

- Esperemos que sea así, no va a ser fácil, ya lo comentó el propio Monchi, pero me retrotraigo a la historia del club, uno no puede hacerse trampas al solitario. Hemos clasificado dos veces de forma consecutiva al club para Champions a través de la Liga, cosa que no había ocurrido nunca. Eso es complejo y difícil, porque hay una gran competitividad, con grandes equipos y a partir de ahí este año todavía va a ser más difícil. Nos tenemos que preparar para afrontar esa dificultad y en lo único que nos puede ayudar, que es el siguiente partido, poco más. Si pensamos en la curva que no toca coger, nos vamos a equivocar, debemos pensar en la única curva que nos toca coger, que es la siguiente, y poco más. Sabiendo de la dificultad de cada curva, del trazado, de una maratón de 38 y el resto de las competiciones. Eso va a obligar a hacer un grandísimo trabajo, lleno de dificultades y estar preparados para hacer ese trabajo siempre.

- ¿Ha echado de menos alguna pregunta sobre Mbappé?

- No, sabía que de alguna manera u otra me la ibas a hacer. Tratamos de traerlo a última hora, pero no pudimos.