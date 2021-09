Lopetegui: "No creo que el Sevilla sea diferente a los demás en ocultar las cosas"

Julen Lopetegui es un obseso de la valoración de las dificultades del rival en cada rueda de prensa, también de no querer hablar jamás a largo plazo y sí del partido más inmediato. Esto y los secretos que se esconden de la preparación forman parte de este apartado sobre sus comparecencias públicas.

El propio Monchi ha comentado en sus dos últimas alocuciones, una con los medios oficiales del club y la otra en la rueda de prensa en la que valoró el desarrollo del mercado, que va a ocultar lo que necesite tapar respecto a la información que mana del club sevillista si con eso, según él considera, va a beneficiar a la entidad. Aunque todo sea muy cuestionable y muchas veces no tenga excesivo sentido ese secretismo, como, por ejemplo, a la hora de ocultar una relación de convocados para un partido de forastero con 23 futbolistas, casi toda la plantilla, en la expedición, Lopetegui también ofrece sus argumentos en una línea parecida para explicar estas cuestiones.

- Un par de cuestiones de sus comparecencias públicas. ¿Qué diferencia hay entre aspirar a ganar cada partido que juega, con fundamento por el nivel de su plantilla, y estar entre los aspirantes a ganar un campeonato? Me refiero, lógicamente, a los discursos.

- Hay una grandísima diferencia y es perder el foco. Utilizaba la metáfora de conducir un rally y si estoy pensando en el tiempo que voy a hacer o en la recta final, cuando me toca una curva peligrosísima me voy a dar un hostión de cojones, con perdón de la palabra. Tengo que centrarme en la peligrosidad de la curva y ésa es la realidad. Entiendo que los mensajes y los discursos a veces desde fuera se pueda variar, pero es la única verdad del fútbol. Y yo tengo que convencer a una plantilla y a un equipo de esa dificultad y tengo que enfocarles en esa dificultad. Todo lo que no sea mirar esa dificultad estoy desenfocado. Le aseguro que no es una pose, el fútbol es así, pero no al 99,99, sino al 100 por ciento. Todo lo que no sea así es regalar al rival, soy sincero en mis comparecencias y hablo de lo que me ocupa y me preocupa, que es el siguiente partido, todo lo demás es para otra gente.

- Usted fue comentarista de televisión, ¿Dónde situaría el Julen Lopetegui comentarista, que lo fue, al Sevilla en el ránking de aspirantes?

- Ahora soy entrenador y no tiene nada que ver, no se parecen en nada, como la castaña al huevo. Si a un bombero tienes que decirle que ahora tienes que apagar el fuego o encenderlo. Todas las experiencias te enriquecen, te dan perspectiva…

- ¿Por qué en el Sevilla existe ese secretismo a la hora de esconder algunas cosas que tal vez deberían ser más normales? ¿O entiende que por no abrir los entrenamientos se tiene ventaja sobre el rival, que tampoco los abre en su caso?

- Abrimos lo que tenemos que abrir, pero si voy a trabajar aspectos tácticos, no quiero que los vea nadie, pero yo no los veo de ninguno tampoco, ojo. No es el Sevilla, yo me vuelvo loco para saber si va a jugar éste o el otro. Yo no me entero. Tratas de trabajar de la manera más discreta posible, forma parte de nuestra responsabilidad. Yo no tengo ninguna pista y tratas de no dar ninguna ventaja, no creo que el Sevilla sea diferente a ningún equipo en ese aspecto. Tratas de trabajar con tranquilidad y con discreción.