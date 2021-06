Monchi, a Navas: "Cualquiera con el 0,0% de lo que tú has hecho se cree importante"

En la renovación de Jesús Navas, leyenda del Sevilla, un hombre importante en su trayectoria como el director general deportivo, Monchi, no podía faltar.

El gaditano sólo se detuvo en dar continuamente las gracias a cuantos han hecho posible que Jesús Navas logre sus éxitos con el Sevilla. “Gracias a todos los que estáis aquí, a todo el departamento de prensa del club por hacer cosas como ésta. Gracias a la familia Navas por haber hecho posible que estemos aquí, a Margarita, del grupo Bahía, por haber empujado para así sea. A Pablo (Blanco), al presidente…”, indicó el ejecutivo sevillista.

“Gracias a lo que has aportado porque lo que está ahí (señalando las Copas)… Tres Europa League, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa, y faltan las dos bolas de mejor equipo del mundo. Gracias a nivel personal que como director deportivo, que fuimos contemporáneos, por haber hecho posible que disfrutemos así”, añadió el de San Fernando.

“Gracias por en un momento complicado y difícil para la entidad como fue la pandemia porque fuiste capaz no sólo a ponerte el brazalete de capitán, sino de ser capitán del grupo y de convencerlo para que nos comprara los argumentos de un momento complicado”, dijo en referencia a la situación que vivió el club con la entrada de un ERTE.

Monchi reveló que en el título europeo conquistado en Colonia la consigna era que Jesús Navas levantara la Copa. “Todos más allá de los objetivos individuales y colectivos que nos poníamos, todos teníamos un denominador común como motivación, que era que tú hicieras eso, levantar un título con el Sevilla. Eso nos unió y nos empujó para conseguirlo. Como ha dicho Iván (Rakitic) ojalá no sea el último que levantes. Gracias por ser un referente para todos los chicos que cada día van a la ciudad deportiva y que se fijan en ti para llegar a lo más alto. Y gracias por ser como eres, por no haber cambiado absolutamente nada, desde aquel día que debutaste ante el Espanyol. Cualquiera que hace el 0,0% de lo que tú has hecho ya se cree algo importante”, terminó.