Jesús Navas: "No ir a la Eurocopa fue un palo muy duro, pero sigo con la misma ilusión"

Jesús Navas, protagonista principal del acto organizado por el Sevilla para anunciar públicamente su renovación por tres temporadas más, también se emocionó en su intervención tras las palabras de Pablo Blanco, Rakitic, Monchi o José Castro, además de su padre, Francisco Navas, en el antepalco del Sánchez-Pizjuán.

"La verdad que no sabía que la sorpresa era tan grande y no tenía nada preparado. Pero quiero darle las gracias a todo el mundo, a Pablo Blanco, a Carlos Marchena, al equipo, a mi familia que siempre me aguanta, a mi representante, al presidente, al consejo de administración…", comenzó diciendo, teniendo que parar embargado por la emoción al mencionar a Monchi.

"...Y dar las gracias Monchi, porque ha estado siempre en todo momento, en los momentos duros y en los buenos. A todo el sevillismo y a la afición, tenía muchas ganas de seguir aquí por el momento duro que está pasando, porque es un momento complicado. A mis compañeros, gracias Ivan (Rakitic) por tus palabras", insistió el capitán sevillista.

"Vamos a darlo todo en el campo porque este escudo se lo merece. Es un orgullo y lo máximo para mí vestir esta camiseta. Soy muy ambicioso, somos un grupo que vamos a más, siempre lo damos todo. Estuvimos cerca de ganar la Liga y vamos a seguir", prometió el palaciego.

A Navas le preguntaron qué le hace más ilusión, ser campeón del mundo o que el estadio de la ciudad deportiva lleve su nombre. “Me han pasado cosas muy grandes muy bonitas, ser campeón del mundo, tener el estadio con mi nombre. Y esos niños que entrenan y ver tu nombre, que estés ahí y que sigas con humildad”.

Cómo llega. "Quien me conoce cada año, saben que en verano no paro, no soy de ponerlo en las redes, pero es una ilusión máxima. No paro de entrenar y de prepararme porque tengo mucha ilusión".

No ir a la Eurocopa: “Ha sido muy duro, un palo, porque todos los que me conocen saben las ganas que tengo de defender a mi país. Mi mujer ha estado ahí, mi familia, mis hermanos… ha sido duro. Tengo que hacer las cosas bien en mi club para volver otra vez".

Las negociaciones para renovar. “Era una forma de darle un poco de emoción. Yo siempre desde el primer momento he tenido la intención de seguir, sobre todo por los aficionados que no pueden entrar en el campo, esperemos que pueda volver pronto a vernos”.

Un momento especial en su carrera. “Muchos, el primer título, ese gol de Antonio Puerta, que nos abrió la puerta de una final y levantar el título como capitán”.