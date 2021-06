Blanco: "A Jesús le sobraba camiseta y era el único que sacaba la pelota de los charcos"

Pablo Blanco, director de la cantera del Sevilla y descubridor de Jesús Navas, relató en el acto de renovación y reconocimiento al extremo palaciego, cómo lo reclutó para los escalafones inferiores del club nervionense en una mañana de sábado hace ya muchos años.

“Lo que ha hecho Jesús no es normal. Yo sabía que si volvía iba a batir todos los registros. Es un jugador con una capacidad de trabajo, con un modo de ser y un modus vivendi, difícil de encontrar”, indicó otro símbolo de la cantera sevillista.

“Para mí sigue siendo el niño Navas, Jesusito, como yo le digo. Todo el mundo sabe que íbamos a por el portero (Wilfred), lo único que había era que convencer al presidente de Los Palacios. Tuve la suerte de ver a Navas allí, más enjuto, le sobraba camiseta. Centraba, cuando la pelota entraba en los charcos el único que la sacaba era él porque tenía una habilidad especial”, recordó Blanco.

“Era un Los Palacios-Diablos Rojos, había llovido la noche anterior. Yo estaba en una esquina del campo hablando con Manolete (presidente de Los Palacios). Cada vez que miraba hacía cosas, y una vez y otra vez… Convencí a Manolete para que Wilfred viniera a probar. Y le dije nos acompañase el puntita ése. ‘Hay que decírselo al padre, pero no sé, porque no le gusta el fútbol y quiere que estudie’, Montamos un partido el martes con los nuestros, no sólo lo hizo igual sino que lo bordó”, insistió el director de la cantera sevillista, al que precisamente le quitó el récord de partidos oficiales, que se acerca ya a los 600.