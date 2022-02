Monchi: "Si el entrenador no es Lopetegui no hubiera sido fácil que llegaran Tecatito y Martial"

El director general deportivo del Sevilla, Monchi, ha hecho balance en los medios del club del mercado recién concluido, en el que han llegado a la plantilla que adiestra Julen Lopetegui Tecatito Corona y Anthony Martial.

“Me deja un sabor dulce, fundamentalmente porque la dedicación, el tiempo y el trabajo a priori ha tenido resultados. Teníamos claro los perfiles que queríamos, también los nombres prioritarios y ha ido muy encaminado a lo que se ha conseguido. Siempre decimos que los tiempos no los marcas tú, pero el resultado está el camino de lo planificado. Esperemos que el rendimiento vaya acorde con el trabajo que hemos hecho”.

Cambio de ruta. “Había una ideal pero con las lesiones de Coco (Lamela) y Suso tuvimos que cambiar un poco. Ha sido intenso porque traer dos jugadores como Tecatito y como Anthony no es fácil porque la competencia era muy grande, el perfil era muy alto y eran piezas muy codiciadas”.

Ilusión. “He reconocido que la del verano no fue la mejor planificación. Todo el mundo lo enfocó a las llegadas y a lo mejor yo tenía otros pensamientos. Ahora el mercado me ha dado otra oportunidad. No estoy al 100% satisfecho porque lo ideal hubiera sido que los jugadores hubieran estado aquí el 22 de diciembre. Trabajar con Lopetegui tiene la ventaja de que la comunicación es muy directa y hablamos todos los días y sin su conocimiento de la situación hubiéramos hecho otras cosas. Le dije que para traer lo queríamos había que ser un poquito pacientes

Frenético hasta el plante con Diego Carlos. "Hasta el día 27 que paramos lo del Newcastle ha sido difícil. Había mucha intensidad y los siete días hacia atrás del 27 fue difícil. La última semana ya no. Siempre los dos últimos días recibes llamadas preguntándote si sale éste o aquél o si puede salir alguien cedido".

Tecatito

“Empezó hace tiempo, pero no era fácil. Los derechos económicos eran del Oporto, del Twente y una parte del jugador. No somos un club poderoso que podamos gastar 30 ó 40 millones. Siempre hubo voluntad entre nosotros y el jugador, pero hasta ahora no hemos encontrado el punto de conexión. Lo digo con él y con Anthony, si el entrenador no es Lopetegui no hubiera sido fácil que los jugadores hubieran estado aquí. El deseo de ellos de estar con Lopetegui ha ayudado mucho”.

“Ha esbozado algo. Es un jugador con la capacidad de generar, es ambidiestro. Habíamos perdido desde la lesión de Suso ese desborde cuando los rivales están muy hundidos. Somos un equipo que hundimos mucho a los rivales y nos dejan pocos espacios. Tiene la capacidad de desbordar en espacios reducidos”.

"Teníamos cincuenta y tantos informes de él y siempre era un jugador destacado por la dirección deportiva, en cualquier once ideal de los que hacemos nosotros siempre está. Verlo con la camiseta del Sevilla te produce satisfacción, posiblemente como cuando vino Suso o Papu".

Martial

“Yo tengo una ventaja y es que tengo una marca muy fuerte detrás. Para un director deportivo tener al Sevilla detrás es una ventaja. Llamar a puertas y no es que te la abran, sino que te la abran y te dejan pasar es una ventaja muy grande”

"Lo iniciamos a primeros de diciembre y el primer día te das cuenta de que puede haber algo. Si hablas con el agente del jugador y te dice que va para Sevilla, dices aquí pasa algo. Si hablas con el chico y dice que le gustaría ir al Sevilla. Esa ventaja te da un margen en la negociación. Agradezco también al Mánchester (United) porque ha sido respetuoso defendiendo lo suyo. Siempre digo que el jugador va donde quiere ir y él quería venir aquí y hemos tenido contrincantes muy, muy, muy grandes. Pero las conversaciones que ha tenido Anthony con Julen han sido un punto clave”.

"Todos hemos salido contentos. El Mánchester porque ubica a un jugador en un sitio donde va a seguir creciendo en un línea competitiva muy alta, el jugador porque va a poder contar con minutos y el Sevilla porque tiene un jugador importante. Todas las partes han hecho un gran esfuerzo"