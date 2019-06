Francesco Totti también ha cogido la puerta de salida de la Roma, como hizo Monchi el pasado mes de marzo, cuando la directiva encabezada por el italoamericano James Pallotta decidió motu proprio destituir a Eusebio di Francesco y relevarlo por Claudio Ranieri. El mítico 10 de la Roma se va con una triste lamento de resignación. "A las 12:41 del 17 de junio, envié un correo electrónico al CEO de la Roma con mi renuncia. Esperaba que este día no existiera", dijo Totti, muy afectado.

Dos años después de colgar las botas, Totti vuelve a decir adiós a la Roma. A Pallotta empiezan a salirle críticos por todos lados, después de que el presidente giallorosso criticara recientemente la gestión de Monchi allí. "Le entregué las llaves a Monchi. Le di el control total para contratar al entrenador que deseaba, para contratar al personal técnico, para gestionar el scouting y para comprar a los jugadores que prefería. Vistos los resultados y nuestro rendimiento, está claro que esto no ha funcionado", dijo Pallotta en marzo.

Luciano Moggi, ex director de la Juventus, defendió a Monchi: "Creo que Pallotta debería criticarse a sí mismo más que al director deportivo. Puede escribir todas las cartas que quiera a los aficionados, pero cuando se gestiona un club así, desde Boston o desde Londres, no puede funcionar".

En esta misma línea, Totti asegura que "Pallotta no sabe muchas cosas y confía en la gente equivocada". "Nunca tuve la oportunidad de trabajar en el área técnica. No es mi culpa. Me mantenían alejado de todo. En dos años he tenido diez reuniones. Sólo me llamaban cuando estaban en problemas", dice sobre su función como alto ejecutivo del club.

"La idea principal de ciertas personas ha sido eliminar romanos de la Roma. Desde que entraron los americanos, intentaron de todas las maneras posibles empujarnos a un lado... Es lo que querían y al final, lo lograron", ha dicho muy dolido Totti ante la prensa tras su dimisión, que llega tres meses después que la de Monchi.