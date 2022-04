Monchi acoraza a Lopetegui: "Creo mucho en Julen"

Monchi ha realizado un profundo análisis de la situación del Sevilla después de la durísima derrota ante el Real Madrid, que deja de nuevo a Julen Lopetegui en la picota de las críticas por la gestión del partido, los cambios y la idea de juego. Ante esto, el director general deportivo lo ha defendido públicamente con fervor.

En una amplia entrevista a Radio Sevilla, el isleño hablaba de la lógica de las críticas. "Cuando las cosas no van bien todos recibimos críticas, seguramente yo más que nadie. Respeto todas las opiniones pero si yo tuviera que seguir lo que se habla en la calle a lo mejor Lopetegui no estaría aquí y no habríamos conseguido la sexta Europa League y dos clasificaciones para la Champions League".

"El director deportivo del Sevilla tiene que tener las espaldas anchas para proteger a los míos, sobre todo a los que creo, y yo en Julen creo. Cuando lo firmé, 11 de cada 10 personas no lo querían -dijo con una licencia hiperbólica-, y a día de hoy su balance es muy positivo. Este club ha crecido tanto que cuando no se consiguen los objetivos hay críticas para todos, desde el presidente a Monchi, Lopetegui o Rakitic", argumentó.

La filosofía de Lopetegui y las bajas: "El discurso de Julen tanto interiormente como para fuera no ha cambiado. El equipo ha bajado, pero ha coincidido con bajas de enorme peso. Nosotros cuando alguien se lesiona un mes vamos a la Puerta Jerez, porque lo normal está siendo que sean más largas. Todo eso hay que analizarlo",

La autocrítica como modus vivendi: "Ha habido autocrítica, pues claro, pero yo no puedo salir y decir según que cosas. Yo las cosas que tengo que decir las digo en el despacho. ¿De verdad se puede pensar que este club ha crecido tanto sin autocrítica? No hay equipo con más autocrítica en el mundo que el Sevilla ni con más ambición. No hemos perdido eso. La hay cada minuto, pero no puedo salir todos los días con una pancarta diciendo en qué me he equivocado, y claro que nos equivocamos y lo analizamos desde dentro".

Resultados antes que explicaciones: "La autocrítica no te permite ganar mañana. Yo sé en qué me he equivocado. Seguro que encontraremos soluciones, no ha todo, porque la perfección es muy difícil, pero encontraremos. El club no ha perdido eso, en exigencia y autocrítica. Esta mañana a las nueve de la mañana estábamos en la ciudad deportiva el presidente, el vicepresidente, Fernando Navarro y Emilio de Dios. El presidente me ha dicho que no se ha dormido hasta las siete de la mañana, y yo tampoco he podido dormir mucho. El sevillismo quiere resultados, no explicaciones; explicaciones sin resultados no valen".

Crisis siendo tercero: "Ojalá todas las crisis del Sevilla sean desde la tercera plaza o que todas las temporadas nos eliminen de la Champions League, señal de que nos hemos clasificado",

Preocupación por la clasificación: "El jueves tenemos un partido que se ha convertido en crucial por lo poco que queda. Hay preocupación, decepción es algo que tiene que ver con el final, y todavía queda Liga. Para la sostenibilidad del club y para mantenernos en la élite la clasificación para la Champions es fundamental. Estamos todavía en posición privilegiada, pero viendo la clasificación ahora, lo que parecía sencillo, se ha complicado más".