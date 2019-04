El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha analizado la actualidad del equipo nervionense justo después de la derrota de los de Joaquín Caparrós en Montilivi, donde los blancos volvieron a naufragar ante un equipo de la zona baja de la tabla

Monchi ha explicado que la continuidad de Joaquín Caparrós al frente del equipo la próxima temporada no será una cuestión valorada únicamente por los resultados y los objetivos, es decir, que una clasificación para la Champions no garantizará que siga. “Me encantaría poder vincular mi trabajo de futuro a Joaquín en los próximos años, lo digo con la cabeza y con el corazón. Y ojalá se den los condicionantes. Pero la valoración se hará con datos objetivos y también con datos subjetivos. La clasificación no va a ser el único argumento. Es decir, no por que gane los tres partidos que quedan va a seguir”, ha comentado el de San Fernando en su intervención en una tertulia en Radio Sevilla.

Vender. “Todos los clubes si llegan ofertas fuera de mercado, venden. Lo malo no es vender, lo malo es comprar mal. La venta de jugadores no la ha inventado el Sevilla. La clave está en reponer esos jugadores con acierto”.

Ben Yedder. “Sus números los conocen todos los clubes del mundo y son muy importantes. La cláusula en relación a lo que pagamos nosotros está bien, pero como está el mercado puede ser asequible para clubes importantes. Pero él está contento en Sevilla. Quiero jugadores que estén preparados para el nivel de exigencia que vamos a tener”

Mercado. “Se le ha hecho una oferta de renovación que está valorando. Es un jugador importante en el Sevilla y que puede ser importante en muchos clubes de nivel similar al Sevilla. No hay ninguna renovación fácil”.

Banega. “No soy más optimista con la sanción. Si es tipificado como lance del juego será de uno a tres partidos, y si no, será de cuatro en adelante. ¿Su futuro? La diferencia que hay entre un aficionado y un ejecutivo del club es que las valoraciones no hay que hacerlas en caliente. Hoy sería muy injusto si todos tenemos en la memoria solo la foto de lo que pasó ayer”.

Arbitraje. “Jamás ha alzado la voz el Sevilla fuera de contexto. No por más chillar te van a respetar. El presidente lo ha hecho en los foros donde hay que hacerlo. ¿Con Mateu Lahoz? Bajé por dos motivos, uno por una duda que tenía de si el segundo penalti tenía una explicación reglamentaria y eso me lo aclararon, y el otro, para tranquilizar al equipo porque teníamos un partido importante con el Rayo Vallecano”.

El proyecto según el objetivo logrado. “La Champions te asegura de unos 35 a 50 millones de euros. La Europa League entre 15 y 20. En la ambición del proyecto no va a influir en nada, influirá en los recursos. El Sevilla tiene que seguir aspirando a seguir creciendo, lo único que cambiará serán los recursos. En 15 años, el Sevilla tiene un muro por debajo que es el noveno puesto. Cada vez ese muro de insatisfacción lo estamos elevando más. El año pasado vi tristeza con un séptimo puesto y una final de Copa. Este año estoy viendo si no nos metemos en el cuarto puesto. El presidente me vendió una ambición desmesurada”

El trabajo de scouting. “Me ha dado tiempo para todo. Conocer un poco lo que ha pasado estos años al Sevilla, que muchas han sido buenas. También me he sentado con la dirección deportiva y y ver lo que ellos han visto. Ellos han hecho un esfuerzo importante para visualizar partidos y tener preparadas las listas”.

El Sevilla que quiere. “Tiene que tener dos virtudes. Quiero un equipo que tenga físico y que tenga calidad. La actual plantilla lo tiene, ¿es mejorable? Como todas, pero no se puede menospreciar. Está luchando por el cuarto puesto, que es el sitio natural del Sevilla”

Dabbur. “No sólo es que me guste, sino que es una operación para quitarse el sombrero. Tengo que felicitar a la dirección deportiva anterior por el precio. A nivel económico y en el momento del mercado es una gran operación”.

Las cuentas. “Me puse anoche a hacer cuentas. Siete puntos van a hacer falta. Nos tienen ventaja en el goal average. Hago las cuentas de la lechera, los resultados lógicos y pienso que nos va a hacer falta ganar los dos partidos de casa y empatar al menos en el Wanda. Después de ayer hemos perdido la oportunidad de tener que hacer cuentas con la calculadora. Pero las expectativas siguen intactas”.