Monchi, en el estadio y fuera de la reunión del consejo... "para ver entrenar a los chicos"

Monchi ha vuelto al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán esta tarde, después de la reunión que ha mantenido junto a su adjunto Fernando Navarro con José Castro y José María del Nido Carrasco. Lo ha hecho mientras se celebraba en las oficinas del mismo la reunión del consejo de administración, entre las 17:00 y las 18:30 aproximadamente, que ha tratado asuntos varios, desde la planificación a la campaña de abonos, sobre todo, o el requerimiento notarial de José María del Nido pidiendo una Junta General Extraordinaria.

Sin embargo, según él mismo ha confesado a la prensa que estaba presente, no accederá a dicha reunión del consejo. "No me han invitado", ha dicho. ¿Entonces qué hace de vuelta en el estadio? "A ver entrenar a los chicos, que están felices con la Copa. A ver entrenar a los chicos", ha replicado.

🚨Monchi llega al Sánchez-Pizjuán.🗣️"No me han invitado", responde al ser cuestionado sobre su presencia en el consejo que se está celebrando.🔥Horas claves para el futuro del director deportivo nervionense.Sigue la última hora en MUCHODEPORTE🟠📹Vía @Joanjibez pic.twitter.com/2hTn4ZJgrz — Muchodeporte (@muchodeportecom) June 12, 2023

Resulta que en el Ramón Sánchez-Pizjuán hay un entrenamiento de un equipo de los escalafones inferiores, que no suelen ejercitarse en el estadio, sino en la ciudad deportiva. Seguramente, el director general deportivo ha ido para otras cuestiones, relacionadas con su trabajo y su futuro, pero ha aprovechado esta circunstancia para salir por la tangente ante los jóvenes periodistas que están haciendo guardia delante del estadio.

Aquí no se para. Momento con la cantera 💪⚪🔴 pic.twitter.com/GjFM4gzTNG — JUAN RAMÓN MORALES (@JRMORALES_SFC) June 12, 2023

Se esperaba que Monchi pudiera comparecer ante el consejo de administración para exponer que quiere abandonar el club o para trasladar la oferta del Aston Villa, que según la prensa inglesa estaría dispuesto a pagar una cantidad cercana a los 2 millones de euros para liberarlo, aunque su cláusula es superior, de 2,5 millones. Sería una solución, pero de momento no hay noticias que confirmen que el club inglés va de verdad por Monchi ni que éste haya presentado tal oferta al comité de dirección en su reunión matinal, en la que simplemente han tratado de asuntos habituales de planificación...

Todo está resultando extraño y en la cara de Monchi, pese a su sonrisa, se denota la tensión interna por las posturas enconadas: él se quiere ir y así se lo ha pedido a los consejeros delegados del Sevilla. Éstos le transmitieron que quieren que siga, y que se lo pensara durante el fin de semana... o que paque la cláusula de rescisión de su contrato indefinido. También es extraño que Monchi aparque su vehículo fuera del estadio... ¿Quería trasladar que "no ha sido invitado" al consejo de administración?

La opinión de Enrique de la Cerda y de Jesús Navas

Sobre las 18:30, el consejero Enrique de la Cerda ya salido del estadio, de la reunión del consejo, y ha confirmado que dicha reunión era para la campaña de abonos y que Monchi no ha estado presente: "Monchi no ha comparecido. Me hubiese gustado, porque sé la versión de Castro, del club, pero me falta la de Monchi para tener una postura, espero que se quede. Es mi amigo, un gran profesional y tendrá sus razones. Me hubiese gustado conocerlas", ha dicho a la prensa.

Paralelamente, en Madrid, Jesús Navas ha sido preguntado por la situación de Monchi... "Cada persona tiene su idea. A ver qué pasa, estoy centrado en hacerlo bien aquí en la selección, que tenemos un título muy bonito por delante", ha comentado a Canal Sur en la concentración del equipo nacional en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas.