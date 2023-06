El Aston Villa, dispuesto a pagar la cláusula de Monchi, que ya ha salido de la reunión del Sevilla

El Aston Villa está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del contrato de Monchi, según asevera la prensa inglesa. Era una de las claves importantes para la resolución del conflicto en torno al futuro del director general deportivo. Además, el CEO o director ejecutivo del Aston Villa, Christian Purslow, acaba de dimitir, según ha anunciado el propio club, lo que podría estar relacionado con el fichaje y el pago de esa cantidad por liberar a Monchi.

Los dos consejeros delegados del Sevilla, José Castro y José María del Nido Carrasco, recibieron del propio Monchi la semana pasada la noticia de que quiere abandonar el club, aduciendo motivos personales. Justo en esos momentos se conoció que el Aston Villa estaba muy interesado en hacerse con los servicios del director deportivo del Sevilla, que coincidiría en Birmingham con Unai Emery de nuevo.

La respuesta de Castro y Del Nido Carrasco fue que se pensara su decisión, que reflexionara hasta este lunes, cuando estaba previsto que se reuniera el consejo de administración para tratar diversos asuntos, como la campaña de abonos o la planificación. Y que, en todo caso, si su decisión de marcharse del Sevilla era firme e inamovible, debía pagar la cláusula de rescisión de su contrato indefinido.

Christian Purslow is stepping down from his position as CEO and director. He joined Aston Villa in September 2018 shortly after NSWE acquired a controlling interest in the Club.