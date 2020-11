Monchi, sobre la lucha accionarial: "No me preocupa, me llevo bien con todos"

Figura intocable en el sevillismo, la confianza del director general deportivo, Monchi, es uno de los trofeos clave en la lucha accionarial que lleva años produciéndose en el Sevilla. Pero, en este sentido, el de San Fernando aclara que no le preocupa en nada este asunto.

“No. Afortunadamente, hemos sido capaces de poner una capa impermeable y no está bajando. No le llega al equipo ni al cuerpo técnico porque no me está llegando a mí, que sería un poco el que tendría que transmitir esa preocupación. Mi relación con todo el mundo es buena, me llevo bien con todos, creo en la unidad del sevillismo y a día de hoy no afecta en absoluto nada. También las cosas están más tranquilas y no es motivo de preocupación a día de hoy”, aclaró el ex guardameta en una entrevista en El Desmarque.

Monchi reflexionó acerca de la dureza de la temporada y lo que lo está acusando el equipo de Lopetegui, que apenas ha tenido vacaciones. “Hay un matiz que pongo, no como excusa, para que estemos notando el peso de un año atípico. Somos el equipo que más partidos ha jugado de España, 65 partidos, que menos descanso ha tenido, porque hemos tenido que jugar dos finales. Esa anormalidad se tiene que ver reflejada y tenemos que intentar darle la vuelta y conseguir que algo que no ha sido normal, como es la preparación de una temporada atípica, no sea una excusa, sino que sea una motivación más”, matizó.

El director deportivo no cree que la Champions, en sí, afecte al rendimiento del equipo, como una amplia corriente defiende: “Esto sólo ha hecho empezar, tanto la Champions como la Liga. En la Champions es para estar muy satisfecho, estamos cumpliendo los pasos idóneos. En la Liga hemos tenido un comienzo distinto al que hubiéramos deseado. No creo que esté pasando factura la Champions. Yo, que convivo a diario con el equipo, sé que la mentalización y la predisposición y adaptación a cada partido son las mismas”.

Monchi también aclaró que Idrissi ha sufrido una lesión en el tobillo y que en el club se ha decidido, “antes que ponerlo a debutar”, que siga un plan para que refuerce esa articulación. Sobre su tipo de juego, aseguró que el marroquí es un extremo “distinto” que aportará alternativas con su facilidad para jugar a “a pie cambiado” desde la izquierda.