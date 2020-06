Monchi: "Un partido tan importante como el derbi no se gana sólo en 90 minutos"

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha valorado ya en frío el impotante triunfo del Sevilla ante el Betis en el retorno a la Liga Santander tres meses después: "Estoy contento, porque han sido tres meses duros y difíciles, no solo para el fútbol sino para la vida. Ha habido picos más difíciles, pero estamos contentos con que haya vuelto el fútbol y esperemos que se pueda terminar. En cuanto al partido, estoy satisfecho porque empezar con buen pie esta mini liga es importante. Empezar con un derbi tenía sus pros y sus contras, porque es motivador e importante dentro de la ciudad, pero también podría pensarse que cuando llegara se acabaría todo y no es así. Quedan muchas cosas que pelear y nuestra obsesión era transmitir su importancia sin olvidar que quedaban otros diez igual de importantes", resaltó en SFC Radio.

El director general deportivo del Sevilla valora especialmente la respuesta del equipo como colectivo después del dilatado paréntesis y la anómala situación por la pandemia: "Era lo más difícil, lo más inexacto. Había dudas e incertidumbre sobre cómo reaccionaría el equipo en unas circunstancias tan distintas. Pero el equipo nos sorprendió y cuando hay un partido importante, y éste lo era, las victorias no se consiguen en 90 minutos. Llegar con la mentalidad, concentración y motivación justas es fundamental. Desde el lunes veíamos que la línea era buena y se ha trabajado bien y se ha reflejado en el césped. Con buenos jugadores todo es más fácil y el trabajo del entrenador ha sido magnífico, leyendo bien el partido. La victoria de ayer tiene muchos padres y entre ellos están los jugadores pero también el cuerpo técnico".

Resaltó Monchi la percepción de unidad, de bloque: "Esto ha sido duro y el 8 de mayo empezamos a entrenar en una ciudad deportiva bunkerizada y sin contacto entre los jugadores. Mucha gente del cuerpo técnico faltaba y por eso digo que la victoria no tiene solo un padre. Ver la implicación de todos, cómo animaban los no convocados y cómo el cuerpo técnico hizo de público... Que Joan (Jordán) u Óliver (Torres) digan que escuchar a los compañeros animando ha sido fundamental habla de equipo, de colectivo. Las batallas las ganan once pero las guerras las gana el colectivo".

Resalta también la importancia del factor mental: "Es un papel importante porque el sentimiento de desapego que ha creado este virus ha sido tremendo. Esa desunión había que trabajarla para volver a la normalidad. Al principio era complicado porque tu compañero podía contagiarte. Mirabas a tu amigo como un enemigo y todo eso ha sido un proceso lento, donde todos los que rodeábamos al grupo hemos sido importantes para intentar ser una familia. Necesitábamos sentirnos arropados porque nos faltaba lo más importante, que era nuestra afición. En el derbi me senté donde siempre y estaba solo. Había que estar concentrados, hablar con todo el mundo para meterle el veneno y estar en el partido como uno más".