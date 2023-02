Muere Marcos Alonso: la retirada de Monchi y el inicio de la gloria

La triste noticia de la desaparición de Marcos Alonso, ex entrenador del Sevilla, trae al recuerdo episodios que fueron muy importantes y marcaron un antes y un después en la historia del conjunto nervionense.

Uno de ellos fue la despedida del fútbol en activo de Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, actual director general deportivo y sin duda la figura más influyente de la actual cúpula directiva del Sevilla.

Tras ser uno de los héroes de la promoción ante el Villarreal, sobre todo con paradas en el partido de ida en Villarreal, e iniciarse la concentración de pretemporada para la siguiente campaña en Primera División, el de San Fernando anunció su retirada. Fue en Redhen, una pequeña localidad neerlandesa a 7 kilómetros de Arhem (donde Tsartas había jugado en el Vitesse), donde se empezó a fraguar el paso que al cabo de los años cambiaría la historia, para bien, del Sevilla.

Monchi, por su cercanía con el vestuario, asumió las funciones de delegado del equipo. Había iniciado estudios de Derecho y tenía cierta familiaridad. Muchos partidos en los banquillos junto a Bilardo y conocía ese mundo, las sustituciones, hablar con los árbitros, los viajes, concentraciones...

Fue al verano siguiente, en 1999, cuando, una vez consumado el descenso y tras la transición en la presidencia de Rafael Carrión a Roberto Alés, éste le propone empezar de cero y hacerse cargo de la secretaría técnica. Monchi acepta, pese a no tener siquiera el título de entrenador, y comienza a trabajar con un grupo en el que están históricos como Manuel Ruiz Sosa o Pepe Alfaro bajando casi a los sótanos del fútbol ante la falta de recursos económicos que sufría el club.

El propio Monchi ha recordado en entrevistas que en aquella época no tenía ni cajones en el despacho para guardar las cintas de vídeo, y en este periódico se titulaba una de ellas con una frase que resumía lo que era entonces Monchi: ingenio y trabajo: "Me he perdido el Sevilla por ver un Premiá-Gramanet".

Después, el resto de la historia, ya se sabe. Monchi y el Sevilla crecieron a la par hasta llegar a los máximo: la Champions los títulos. Nada menos que 6 de Europa League, 1 en total y 20 finales.

Pero todo empezó en aquel vestuario entrañable y siempre con la alegría de Marcos Alonso, el Pichón (el propio técnico acaparó el apodo de tanto que lo repetía), el Profe Ortega, Antonio Leal Graciani, Salvi y Ángel Troncoso (fisioterapeutas) y jugadores que marcaron una época.