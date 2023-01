De Nianzou a José Ángel, de los 20 millones a la cantera...

Nueva decepción para todo el sevillismo con una derrota que ya no se esperaba conforme se iba desarrollando el partido, pero los errores defensivos por la idea de Jorge Sampaoli condujeron al equipo a otra derrota con especial protagonismo negativo de Nianzou y Bono por la jugada del 2-1.

Nianzou | Protagonista de todo, de lo bueno y de lo horrible

José Ángel no ha acopiado demasiados méritos durante su corta participación en la primera plantilla del Sevilla, pero seguro que tampoco ha reunido tantos deméritos como un Nianzou que llegó siendo un imberbe a cambio de unos 20 millones de euros. No pongo en duda el futuro nivel del francés, pero su presente no puede ser peor y eso es un dato objetivo. Marcó el gol sevillista, pero también fue parte activa en los dos del rival, sobre todo en el segundo. Espantoso.

Fernando | Ponerlo de central por narices es increíble

Comenzó el partido como el peor de los tuercebotas. Le robaron dos balones en zonas comprometidas en los cinco primeros minutos que no acabaron en gol de verdadero milagro, en el segundo de ellos por un paradón de Bono a Stuani. Todo mejoró cuando lo cambiaron a medio centro sobre el minuto 25 y entonces surgió la pregunta de por qué no siempre en su sitio.

Bono | Es consigna del entrenador, pero ese empeño en complicar resta

El guardameta alegará en su defensa que es la consigna de su entrenador, que Sampaoli le exige que salga con la pelota jugada a ras del césped, pero ese empeño en complicarlo todo le ha costado al Sevilla un punto en su visita al Girona y, sobre todo, un palo complicado de asimilar. Nianzou es el señalado por su mala toma de decisiones, pero entre Bono y Gudelj contribuyeron a ese error también.

Rafa Mir | Y encima Sampaoli lo saca del área en la recta final...

Hay cosas que son complicadas de entender en este mundo de los entrenadores y de los que se autodenominan hombres de fútbol con un punto de desprecio hacia el común de los mortales que llevan viendo este deporte desde que tenían uso de razón. ¿Sacar al nueve del área cuando los suyos atacaban más? Si hubiera ganado sacaría pecho, pero perdió y resulta increíble ahora.