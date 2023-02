Noche de éxtasis en Nervión

COMO pez en el agua, decididamente a favor de querencia el Sevilla cuando la Liga Europa aparece por Nervión. Noche de éxtasis en el coliseo de Dato y la constatación de que la tropa de Sampaoli se ha reencontrado mediante un fútbol de vibración y verticalidad. Ese resultado de tres a cero permite acudir el jueves al Philips Stadion con el ánimo por las nubes y la confianza en seguir un peldaño más en su competición preferida.

La noche del reencuentro del Sevilla con la competición para la que nació dio malas sensaciones en un arranque que duró casi media hora. La lesión de Badé se iba a unir en esa maldición de las roturas de fibras que ha surgido tras el parón catarí. Y por entonces, el PSV no admitía discutir la posesión de la pelota. Afortunadamente para el Sevilla esa insultante posesión no iba acompañada de verticalidad, como si su patrón no fuese el gran depredador que fue Ruud van Nistelrooy.

A ese fútbol inocuamente combinativo iba a oponer el Sevilla nervio, sentido de la anticipación y verticalidad. A empujones, sí, pero que el gol estaba más cerca de encajarlo el argentino Benítez que Bono estaba claro como el agua clara. Y así, en pleno alargue, De Jong muestra su torpeza a ras de hierba perdiendo un balón para que Óliver se la dé a Navas y el servicio raso de éste lo manda En-Nesyri a la red. De esa forma encontraba el Sevilla el premio que merecía.

Un golazo de Ocampos seguido de un misil de Gudelj dejan la noche resuelta para dar paso a la gran fiesta en Nervión. Decididamente es la Liga Europa el hábitat preferido por este equipo y el retorno a él ha propiciado el reencuentro del Sevilla consigo mismo. El resultado deja la eliminatoria encarrilada y el retorno al siempre recordado Philips Stadion se hará con la alegría que demanda la ocasión. Bienvenida la Liga Europa y bienvenido este reconstruido equipo.