Nolito: "Son tres puntos importantes que necesitábamos"

"Creo que el otro día contra el Levante también hicimos un gran partido. Y hoy hemos sido muy serios contra un equipo que está haciendo un gran trabajo a lo largo del año como es el Granada", comentó Nolito tras el triunfo del Sevilla ante los nazaríes. "Quizás en el segundo tiempo hemos bajado un poquito, pero hemos defendido bien", expresó.

"En casa las últimas veces no habíamos tenido esa chispa, pero se ha demostrado que no estamos tan mal. Son tres puntos importantes que necesitábamos", continuó el sanluqueño, autor del 2-0. "Me encuentro feliz, estoy jugando y si puedo meter gol, mejor", reconoció.