Los nombres propios del Sevilla, la paradoja de centrar menos al área con dos delanteros que con uno

Empate final de los sevillistas que, al menos, consuela un poco respecto al rendimiento de los hombres de Mendilibar, pues ya parecía que tenían perdido el partido cuando se produjo el cabezazo de En-Nesyri. La primera mitad de los propietarios del terreno fue calamitosa y en la segunda, tras el 1-2, fueron perdiendo gas hasta el arreón definitivo en el epílogo.

En-Nesyri | Cuando lo acompañan remata, pero le centran menos...

Fue curiosa la circunstancia, una vez más. El marroquí debía tener como jugador más cercano a Óliver Torres, sí Óliver Torres, después a Suso e incluso a Lukébakio durante otro buen rato. Pues bien cuando estuvieron ellos cerca del delantero centro, lo de cerca es un eufemismo, el Sevilla se hartó a tirar centros al área, pero resulta que cuando entra Rafa Mir como segundo delantero y existen dos opciones, dejan de llegar los centros salvo en los minutos del epílogo. Que alguien lo explique.

Acuña | Transmite que está peleado hasta con él mismo

Volvía a la titularidad el campeón mundialista que sigue quedando en la plantilla sevillista y la verdad es que no tuvo su mejor noche. Transmite que está peleado no sólo con los rivales, también con su propio banquillo e incluso consigo mismo y ésa no es la mejor manera de contribuir al colectivo. Encima queda señalado en el segundo gol y también colabora con el primero.

Fernando | Señalarlo de esa forma pareció bastante injusto

La solución que buscó Mendilibar sobre la media hora de juega al realizar el primer cambio para meter a Rakitic pareció cuando menos digna de ser debatida. ¿Era Fernando el peor de los futbolistas que vestían la camiseta del Sevilla que estaba en el campo? Pues es complicado con el papel que estaban desarrollando Óliver Torres y Acuña, pero le tocó a él y, lógicamente, se fue cabreado al vestuario.

Sow | Mientras más cerca del área rival juegue es mejor

Ya ha marcado el primer gol como sevillista y con un golpeo que ya protagonizara en diferentes ocasiones en su etapa en el Eintracht para anotar goles bastante semejantes. Es un futbolista todoterreno y está claro que no se puede limitar a cubrir una parcela del terreno de juego, pero mientras más cerca del área rival esté más aporta para el resto del colectivo.