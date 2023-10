Mendilibar: "Soy el primer responsable de la mala primera parte"

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, ha ofrecido una interesante rueda de prensa tras el empate de su equipo ante el Rayo Vallecano.

Análisis

Ellos se veían con los tres puntos. En la última jornada empatamos, no perdimos. No queremos jugar como hemos jugado en la primera parte. Hay que darle también mérito al Rayo. Salir jugando desde atrás y apretando en segundas jugadas. Sobre todo, en ese segundo gol. Con 0-2, se nos puso todo cuesta arriba. En el segundo tiempo volvieron nuestras ideas y nuestras ocasiones, y logramos empatar. Soy el primer responsable de la mala primera parte.

Cambio de Fernando

Yo sé que cuando cambias antes del descanso, el jugador cambiado está dolido, pero veo al equipo que esta mal y no es que cambia al peor jugador de mi equipo. Podía cambiar a tres, cuatro o cinco jugadores. No es él el que peor ha estado, necesitamos tener más el balón, con más seguridad. Luego he hablado con él al descanso y también al final estaba dolido. Es normal. No podíamos seguir igual y si se puede cambiar diez minutos antes del descanso, se hace el cambio antes del descanso.

Balance del partido

En el primer tiempo nos hemos confundido. Los goles han sido por pérdidas de balón nuestra en campo propio. Le facilitamos la labor al Rayo, que hizo también un gran trabajo en el primer tiempo. En el segundo tiempo cambiamos por completo desde el inicio. Hemos avasallado al Rayo quince minutos y al final en la última jugada logramos el gol. Este equipo no se rinde nunca y lo intenta hasta el último momento.

Un punto

Con 0-2 al descanso estás mal. Piensas que puedes levantar el partido, lo puedes ganar con quince minutos muy buenos. Luego nos paramos y no veíamos el camino del gol y parecía que no podíamos empatar y al final en ese córner de Rakitic llegó un buen remate de En-Nesyri y logramos el punto.

Cambio de Juanlu

Ha hecho algún otro partido bueno. Ha hecho muchos esfuerzos y ha terminado muy cansado. Ha estado muy bien, lo da todo. Saca buenos centros, ha tenido opciones y lo ha hecho bien. Al final, el cansancio lo notó y no tenía ya esa capacidad al final y pore eso ha sido el cambio, para seguir insistiendo por las bandas.