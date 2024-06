Nuevo ataque de Del Nido Benavente al consejo por dejar plantada a una peña y a Isaac en un homenaje

El ambiente sigue crispado en la familia del máximo accionista del Sevilla y el ex presidente José María del Nido Benavente ha vuelto a atacar al actual consejo de administración que preside su hijo, en esta ocasión por dejar plantada a una peña en el acto de su inauguración, concretamente en Jabugo.

El letrado sevillano ha recordado que el "ilegítimo" había confirmado su asistencia con un mes de antelación y que finalmente los canteranos Juanlu y Alberto Flores fueron la única representación del club, al igual que -asegura- se ha repetido la misma situación en la peña sevillista de Lebrija en un homenaje a Isaac Romero.

Del Nido Benavente considera que, igual que ha ocurrido con el acto de Fieles de Nervión, que se ha reducido considerablemente en el número de asistentes (de 6.000 a sólo 500), lo que buscan los actuales gestores es evitar críticas y episodios desagradables que después acaban corriendo como la pólvora en vídeos de redes sociales.

"El sábado volvimos a tener dos muestras de lo que es el Sevilla FC actual. En Jabugo tuvo lugar la inauguración de la Peña @jabusevillista. El okupa confirmó su asistencia un mes antes y el pasado jueves llamaron para anular su presencia. Solo contaron con la presencia de @_juanlusanchez y @Albertofl_1, comienza escribiendo Del Nido Benavente en su perfil de X. "Y porque los llevó Enrique Arroyo, técnico de la casa nacido en la localidad, pero no asistió nadie del Consejo de Recaudación a pesar de que la inauguración de una nueva peña sevillista tendría que ser una celebración por todo lo alto", añade.

EL ILEGÍTIMO SIGUE INCUMPLIENDO SUS PROMESASEl sábado volvimos a tener dos muestras de lo que es el Sevilla FC actual.En Jabugo tuvo lugar la inauguración de la Peña @jabusevillista. El okupa confirmó su asistencia un mes antes y el pasado jueves llamaron para anular su… https://t.co/PdNg7BZkpY — Del Nido Benavente (@JMDelNido_) June 10, 2024

Además, relata otro episodio parecido en un homenaje a Isaac. "En Lebrija, en la peña @SFCLebrija se le hizo un homenaje a @isaacrb00. Estaba anunciado en sus redes desde el pasado 23 de mayo. Tampoco hubo NINGÚN representante del Club. Dicen que cobran por dedicación 24 horas pero después no cunden ni como un trabajador a media jornada. A la @fpsevillistas les prometieron en reunión mantenida a final de mayo que gente del staff y de la Directiva irían a todos los actos. Volvieron a mentirles con tal de intentar silenciarlos y de que no protestaran en su contra. Yo, desde aquí, me ofrezco para asistir a cualquier peña o a cualquier acto del tipo que sea, donde se me sea requerido, como he venido haciendo durante todos los años en los que estuve al frente de la entidad. Pueden contactar conmigo a través del correo contacto@josemariadelnido.com", explica.