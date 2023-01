Ocampos: "Es lindo volver a un lugar donde fui feliz"

Lucas Ocampos, recién regresado al Sánchez-Pizjuán, fue el protagonista de una entrevista en el canal oficial del Sevilla en Twitch en la que el argentino expuso las ganas que tenía de volver al club y lo mal que lo pasó en su aventura en el Ajax, al tiempo que también asegura que espera adaptarse rápido a la filosofía de Sampaoli.

"Siempre dije que es lindo volver a un lugar donde fui feliz. Entrenamos en el campo donde no había entrenado nunca y vi algo nuevo. En Ámsterdam fue una experiencia complicada, ahora estoy muy metido con la vuelta, revertir la situación con los compañeros y volver a intentar poner al Sevilla en el lugar que se merece, peleando cosas importantes", dijo el extremo de Quilmes, que está deseando debutar esta temporada.

Ocampos aseguró que nunca perdió el contacto con sus compañeros en el Sevilla. "Siempre he intentado mantener el contacto con los compañeros. Hablé con Nema ya que también estuvo en Ámsterdam, también hablé con Fernando antes de venir acá de nuevo...".

Precisamente también charló sobre la primera toma de contacto con su nuevo entrenador: "Ya conocía a Sampaoli, él estuvo en Marsella también. Tuve el primer contacto y bien, me tengo que acostumbrar a su idea, la mía es entrar a tope. Estuve entrenando en Ámsterdam y ahora estos dos días dese que volví. Sé al lugar donde vengo, en el momento que estamos y lo que necesitamos... el míster tiene la filosofía que tiene el 90% de los argentinos: trabajo, trabajo, trabajo y para adelante. Me duele el momento, sé los jugadores que hay, sé lo que hay alrededor y eso me motiva más ya que tengo un cariño enorme al club, por su gente... tengo unas ganas increíbles de volver a sentirme bien, de que la gente disfrute y de nosotros disfrutar con ellos obviamente".

Mala experiencia en Ámsterdam

El extremo explicó que en el Ajax lo pasó muy mal, pero prefiera ya pensar en el futuro. “Fue complicado, pasaron cosas que no esperaba, que cuando toque las contaré y las diré. Ni a una casa fui. Cuando empecé a ver cómo iba la cosa me quedé en un hotel y mi familia iba los fines de semana a visitarme. En el último tiempo estaba entrenando con el segundo equipo, me entrenaba a tope, pero sabías que no ibas a jugar y la presión no es la misma"