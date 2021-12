Oferta formal del Sevilla al Manchester United para la cesión de Martial

Desde Inglaterra llega la confirmación del esperado contacto entre el Sevilla y el Manchester United para pedir la cesión de Anthony Martial, sin opción de compra. Ahora debe responder el club de Old Trafford, según informa Sky Sports.

La semana pasada ya hubo una conversación entre el entrenador Ralf Rangnick y el delantero francés de Guadalupe. Y esa charla en la que el atacante de 26 años expuso sus motivos para salir del club ahora en enero puede ser decisiva. También el asunto de cómo se pagará su suculenta ficha, que llega a los 8 millones netos según algunas fuentes, aunque el Sevilla tendría que pagar la mitad del año, sobre unos 6 millones de euros, una cantidad desorbitada.

