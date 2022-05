Oficial: El Sevilla anuncia el traspaso de Diego Carlos al Aston Villa

El Sevilla ha anunciado el "principio de acuerdo" para el traspaso de Diego Carlos al Aston Villa, en una operación relámpago que no ha trascendido a la prensa hasta apenas hace un día. La venta, según algunas fuentes, podría cerrarse por unos 35 millones de euros, según ElDesmarque. El club de Nervión, como es habitual, no desvela la cantidad del acuerdo de traspaso, aunque sí ha logrado subir la primera oferta de los villanos, de 31 millones de euros.

La nota oficial de la web del club dice así: "El Sevilla FC y el Aston Villa FC de la Premier League, han alcanzado un principio acuerdo para el traspaso del central brasileño Diego Carlos al conjunto de Birmingham, a expensas de que supere el reconocimiento médico al que será sometido en Inglaterra y formalice los detalles de su contrato".

Diego Carlos fue el primer fichaje del Sevilla en el regreso de Monchi a Nervión. Tanto fue así que pudo saludar a Julen Lopetegui cuando este visitó en junio las oficinas para sellar su contrato y lo saludó cariñosamente, dado que coincidieron cuando era muy joven el central en el Oporto.

Aston Villa are now progressing in talks with Sevilla for Diego Carlos. Negotiations ongoing with fresh proposal around €31m to be discussed. 🚨🇧🇷 #AVFCDeal not signed but he’s a serious target for Villa, work in progress. pic.twitter.com/ndn7yqyVvK