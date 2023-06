Óliver Torres reclama atención: "El Sevilla se tendrá que pronunciar"

El verano avanza y la llegada de un nuevo director deportivo al Sevilla (Víctor Orta) ante la marcha de Monchi parece que tiene a algunos jugadores inquietos porque desean saber en qué situación van a quedar.

Uno de ellos no es un cualquiera. Es Óliver Torres un jugador importante, titular para Mendilibar, en el once de la final de la Europa League y en los duelos clave en cuartos y en semifinales ante el Manchester United y la Juventus. Como todos los veranos los rumores de parte de la prensa (los que lo quieren ver fuera) se centran en él como uno de los candidatos a salir si llegan ofertas.

Por eso el extremeño, que acaba contrato en 2024, no ha dudado en reclamar atención. “Me queda un año de contrato, el club se tendrá que pronunciar”, ha dicho el de Navalmoral de la Mata, que ha asegurado que su futuro “es una incógnita” ahora mismo.

Si por él fuera, Óliver Torres no se movería del Sevilla, pero espera que alguien se dirija a él o a su representante para que le explique en qué situación queda en la planificación. Si el club apuesta por él tendrá que iniciar un proceso de renovación por la vía urgente y a contrarreloj.

En una entrevista en DAZN, el ex jugador de Atlético de Madrid y Oporto ha asegurado que no está nada clara su continuidad en el Sevilla, mientras surgen rumores como una oferta de México. “Cambiar el Sevilla no es fácil porque estoy en uno de los mejores sitios de Europa”.