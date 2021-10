Once inicial del Sevilla con Gudelj de central y Augustinsson

Ya hay once inicial del Sevilla para medirse al Celta de Vigo. Julen Lopetegui se ha decantado por Gudelj, que debuta como titular, para el eje de la zaga, de forma que Fernando no abandone su puesto clave. Asimismo, Augustinsson tendrá la esperada ocasión de debutar como sevillista, algo que no ha podido hacer hasta ahora, mientras Acuña queda en el banquillo.

El once del Sevilla es el formado por Bono; Jesús Navas, Gudelj, Rekik, Augustinsson; Fernando, Joan Jordán, Rakitic; Óliver Torres, Ocampos y Rafa Mir.

En el banquillo se quedan los metas Dmitrovic y Alfonso Pastor, Montiel, Carmona, Acuña, Delaney, Lamela, Suso, Idrissi y Munir.

El Celta formará con Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Javi Galán; Fran Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Iago Aspas y Santi Mina.

Coudet se decanta por Fran Beltrán para suplir a una baja clave, la de Renato Tapia en el eje de la medular. Mientras que Aidoo entra por Araujo, que estuvo con México hasta el viernes.