Once titular del Sevilla ante el Rayo con Rafa Mir entre las novedades

Julen Lopetegui ha elegido un once titular del Sevilla para jugar ante el Rayo en Vallecas con importantes novedades. Futbolistas con vitola de titular como Acuña, Tecatito Corona y Martial se quedan en el banquillo, mientras que Munir sigue en el once y Rafa Mir completa el ataque junto a Ocampos.

Augustinsson suple a Acuña, que continúa arrastrando molestias en la espalda. Puede ser una de las razones del descanso del argentino. La otra es la vuelta de los octavos de final de la Europa League en Londres ante el West Ham este jueves.

El once titular está formado por Bono; Jesús Navas, Koundé, Gudelj, Augustinsson, Delaney, Rakitic, Óliver Torres; Ocampos, Munir y Rafa Mir.

En el banquillo están Dmitrovic, Javi Díaz, Carmona, Kike Salas, Acuña, Juanlu, Tecatito Corona, Luismi Cruz, Martial, Iván Romero y En-Nesyri.

Hay cuatro cambios respecto al once del jueves ante el West Ham: Augustinsson, Delaney, Rakitic y Rafa Mir. Munir sigue en el once, aunque ocupará la banda izquierda, no la mediapunta. En el centro del campo entran Delaney y Rakitic y continúa Óliver Torres.