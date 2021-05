Once titular base para jugar Villarreal con De Jong

Julen Lopetegui ha vuelto a su once tipo después de las rotaciones que realizó el miércoles para el partido con el Valencia. En ese encuentro hubo cinco cambios con respecto al anterior en Madrid. Ahora, el técnico del Sevilla vuelve a su once titular más reconocible, con De Jong en la punta del ataque y Papu con Rakitic por delante de Fernando, en una medular en la que no estará Joan Jordán, que se quedó en Sevilla ante su ya confirmada paternidad.

El once titular del Sevilla, por tanto, es el formado por Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Rakitic, Papu Gómez; Suso, Ocampos y De Jong.

En el banquillo están los porteros Vaclík y Javi Díaz y los futbolistas de campo Aleix Vidal Sergi Gómez, Rekik, Escudero, Gudelj, Óliver Torres, Franco Vázquez, Óscar Rodríguez, Munir y En-Nesyri.

Como se ve, el único futbolista descartado por decisión técnica, dado que todos están disponibles, es Gnagnon.

El once titular del Villarreal es el formado por Sergio Asenjo; Albiol, Pau Torres, Funes Mori, Alberto Moreno; Yeremi Pino, Parejo, Trigueros, Moi Gómez; Gerard Moreno y Bacca.