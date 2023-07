Pablo Fernández, preparador de Sampaoli, agrede a un jugador y la plantilla del Flamengo pide su despido

Lío gordo de Jorge Sampaoli y su cuerpo técnico en el Flamengo. Prácticamente horas después de que el técnico argentino infravalorara las estructuras del Sevilla en comparación con el equipo carioca, su preparador físico, Pablo Fernández, agredió a un futbolista durante el partido del sábado del Brasileirao ante el Atlético Mineiro (1-2 para el Fla a domicilio).

Tal ha sido la gravedad del asunto que ambos fueron, por separado, a la comisaría de Policía de Belo Horizonte (Estado de Minas Gerais) para interponer la denuncia uno y declarar el otro, y la plantilla del Flamengo ha pedido el despido del preparador físico argentino, según avanzan desde Brasil.

El argentino cuestionó al delantero carioca por sentarse en el banquillo en lugar de seguir calentando, tras los ingresos al campo de Luiz Araújo y Everton Cebolinha. Pedro le replicó y Pedro Fernández le dio un puñetazo en la cara.

Pedro puso una denuncia con parte médico en la comisaría de Belo Horizonte y la expedición carioca tuvo incluso que retrasar su vuelta a Río de Janeiro tras el grave incidente.

El preparador físico regresó en la mañana de este domingo a Río de Janeiro, solo, después de estar por la madrugada declarando en la comisaría de Belo Horizonte. Poco antes lo había hecho también solo el futbolista agredido.

El propio Pedro expuso en las redes sociales su valoración de lo sucedido y ahora sus compañeros se han posicionado con él e incluso amenazan con plantarse si no se produce el despido del preparador físico.

Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da… pic.twitter.com/kYv4w6zs49