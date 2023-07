La pelusilla de Sampaoli: "La estructura del Flamengo es muy superior a la del Sevilla"

El paso de Jorge Sampaoli por el Sevilla siempre ha estado preñado de polémica. Fue polémica su salida en 2017, cuando con contrato en vigor atendió la llamada de la AFA para hacerse cargo de la selección argentina. Fue polémica su elección para sustituir a Julen Lopetegui, en contra del criterio de Monchi. Y sigue siendo polémico ahora que ya no pertenece al Sevilla.

Desde Río de Janeiro llegan declaraciones del técnico de Casilda que dejan de manifiesto el escaso cariño que tiene hacia los rectores del club nervionense, a los que no mencionó en su carta de despedida cuando fue rescindido su contrato, no sin tiras y aflojas, el pasado mes de marzo. "Mi cariño por este escudo no se rompe", llegó a escribir en las redes sociales. Otra cosa es su cariño hacia los dirigentes...

Con cierta pelusilla, Sampaoli ha comparado las estructuras del club al que llegó al poco de ser despedido en Nervión, el Flamengo, afirmando que son "muy superiories" a las del Sevilla. "La estructura del Flamengo es europea", comienza. "La estructura del Flamengo es muy superior a la del Sevilla, donde estuve dos veces. Esta estructura es parecida a la del Marsella, muy parecida a la del Lyon, muy parecida a la del Barcelona... No tienen nada que envidiar en realidad", dijo el argentino en el programa televisivo de Zico Resenha com o Galinho.

"Los jugadores lo tienen todo aquí, sólo tienen que jugar", lo interrumpe Zico. "Todo, por eso la responsabilidad es muy grande, y un equipo tan grande como el Flamengo tiene que protagonizar siempre", le ratifica. Sampaoli se acuerda de las estructuras del Sevilla, pero no de las de otros clubes americanos que ha dirigido: Universidad de Chile, Santos, Atlético Mineiro... Claro que lo hizo para ensalzar las del Flamengo, poniendo como referencia, negativa en este caso, las de un club europeo que es, o era, según se mire, referencia para muchos...

En ninguna de sus dos etapas en el Sevilla terminó bien. Primero, por irse con contrato en vigor, justo también cuando Monchi se fue a la Roma, en 2017. Y segundo porque su elección como relevo de Lopetegui condicionó la relación entre el ex director deportivo del club de Nervión y sus dirigentes, que además discutieron con él los extremos de su indemnización por el despido. Al final, cobró la nómina íntegra de la pasada temporada y hubo acuerdo para no cobrar la de la campaña 23-24.