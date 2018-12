Machín: "El punto es merecido"

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, dio valor al punto conseguido por su equipo en Mendizorroza, destacando el esfuerzo hecho después de jugar entre semana competición europea en la Liga Europa: "Ha sido un punto muy trabajado. Siempre, cuando vas por detrás en el marcador y empatas, les das al punto un valor añadido. Estábamos expectantes a ver cómo el equipo se iba a comportar en lo físico. Entre el viaje de Europa y éste, que es más cómodo, teníamos poco tiempo de recuperación, pero el equipo ha respondido bien".

En este sentido, el preparador del conjunto de Nervión insistió en el buen hacer de sus futbolistas pese a que muchos de ellos jugaron en Lieja, algo que no les afectó en el tema físico ante un rival que les apretó mucho y dejó claro por qué se encuentra luchando en estos momentos en la zona noble de la clasificación, al contrario que en temporadas anteriores: "Han jugado muchos futbolistas que lo hicieron entre semana y en este sentido creo que hemos aguantado bastante bien. En la primera parte las ocasiones más claras creo que han sido nuestras, como alguna de Ben Yedder. Posteriormente, ya en la segunda mitad, entendí que lo mejor para el equipo era refrescarlo, de ahí los cambios que introduje. Entonces, fuimos más verticales, tuvimos oportunidades muy claras para haber ganado a un rival que también apretó en el tramo final del partido, pero creo que en líneas generales fuimos superiores en la segunda parte".

En cuanto a los cambios, Machín explicó por qué Sarabia se quedó sin ser titular en el campo del Alavés y entró en la segunda parte, disputando buenos minutos y dando más mordiente ofensiva a los blanquirrojos, como se pudo comprobar en el sensacional pase que le puso a Ben Yedder para que éste batiera a Pacheco adelantándose a su defensor: "Sarabia tenía tocado el aductor y no queríamos sacarlo de inicio. Promes ha estado bien, Amadou creo que ha estado correcto... Por eso creo que el punto es merecido e importante. Ahora hay que seguir remando".

Por último, el preparador sevillista se refirió al encuentro de Copa del Rey ante el Villanovense: "No, no es una final. No hay finales. Sí que tenemos la Copa, que no deja de ser una eliminatoria que tenemos la obligación de pasarla sí o sí, y luego volver a la Liga que nos toca ir a Mestalla en un partido competitivo".