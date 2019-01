Pablo Machín: "Cuando perdonas lo acabas pagando"

Llegó al Camp Nou creyendo en que dar la sorpresa era posible y acabó apesadumbrado con un 6-1 que "no se ajusta a la realidad del partido", según Pablo Machín, que vio a su equipo con opciones hasta el final. "Viendo el partido en global no se explica el resultado. Ha sido duro, porque ver que te meten seis tantos es complicado, pero analizando el choque desde un punto vista objetivo el encuentro no se corresponde con ese resultado. Hicimos méritos para hacer más de un gol, pero no acertamops en esos momentos iniciales quepudieron ser claves con el remate al palo de Andre Silva y el penalti fallado por Banega, que fue un lastre importante", apuntó el ténico sevillista.

"Entramos bien al partido, pero ellos se encontraron con ese penalti light, o al menos riguroso, que metieron y en cambio nosotros lo fallamos", explicó el entrenador soriano, que añadió: "Nos fuimos al vestuario con una sensación de frustración, pero con opciones aún. En la reanudación nos metieron dos tantos más con facilidad, pero no bajamos los brazos, marcamos y pusimos al Barcelona contra las cuerdas. Nos volcamos y en dos acciones a balón parado a nuestro favor sentenciaron al contragolpe dejándonos sin opciones, pero el partido ya estaba bien entrado en el minuto 85", indicó Machín, que añadió: "Salimos mal en el segundo tiempo, aunque da la sensación de que el Barcelona con muy poco nos metió los cuatro primeros goles. Me quedo con que el equipo, con la dificultad que supone jugar en el Camp Nou con el marcador en contra, lo dio todo hasta el final. Hay que reconocer la intención de los futbolistas, aunque nos encontramos con un rival mejor".

La clave para el técnico nervionense está clara: "Cuando perdonas, lo pagas. Nosotros lo hicimos en la primera parte y lo pagamos, y con lo que el Barça estaba fallando en el segundo tiempo pensé en que el tópico podría hacerse realidad. Pero cuando nos volvimos locos el rival aprovechó para cerrar el choque a la contra”, resumió el preparador sevillista, que indicó: "Hay que asumir este 6-1, aunque hicimos méritos para que el resultado fuese otro".

Machín,en cualquier caso, espera que el resultado no afecte al grupo: "Intentaremos que este partido no sea un lastre en adelante. Es una decepción grande, aunque sabíamos que aun con el 2-0 a favor sería muy complicado. Pensaba que haríamos buenos ese resultado de la ida, pero por mérito del rival y deméritos nuestros en momentos clave no tuvimos todo el acierto que se necesita para poner en dificultades al Barcelona. Se puede ser más o menos dramático, pero yo trato de analizar y sacar lo positivo".