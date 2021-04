Papu Gómez: "Había quien quería que despareciera en EEUU o Arabia"

Papu Gómez analizó en una entrevista su llegada al Sevilla tras rechazar "grandes ofertas" de Estados Unidos y de Arabia Saudí, según desveló en Sky Sport, aunque la oferta asiática ya se conocía. También habló de lo que le cuesta ver partidos del Atalanta por su abrupta salida tras discutir con Gian Piero Gasperini.

"Tenía grandes ofertas de la MLS (Major League Soccer) y de Arabia, con muchísimo dinero, pero no me interesaba. Sabía que había gente que quería que desapareciera en esos países", dijo el argentino a la cadena italiana de televisión.

"Mi prioridad era el Sevilla, estoy muy orgulloso por haber venido aquí", quiso detallas y aclarar el Papu, pese a que por ahora su rendimiento está por debajo de las altísimas expectativas que levantó. El mediocampista ofensivo habló también de su marcha como capitán del Atalanta.

En ese contexto, expresó su sentimiento de tristeza cuando recuerda su paso por el Atalanta, donde fue todo un ídolo. "Estoy tratando de entender qué pasó, sé que no soy yo el culpable. No se podía seguir de esa forma y tomé la decisión correcta. Estoy contento y tranquilo por mi decisión", argumentó.

Además, reconoció que por ahora ni siquiera puede seguir a sus ex compañeros por televisión. "Me cuesta ver los partidos del Atalanta. Me hace daño ver jugar a mis excompañeros. Estoy feliz por ellos, porque lo están haciendo bien, pero no puedo verlos. Hoy tengo tristeza, espero que con el tiempo pueda sentir algo distinto", dijo.