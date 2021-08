Los pilares ante la incertidumbre del inicio de Liga

El fútbol español arrancará este fin de semana, con el inicio de la Liga, inmerso en un mar de incertidumbres. La crisis del Covid se ha hecho notar de veras en este segundo año y las fugas de Sergio Ramos y Messi, los dos capitanes de Real Madrid y Barcelona, ilustran perfectamente sobre la situación de inquietud, dudas y marasmo que existe cuando el balón está a punto de rodar.

Sin apenas refuerzos, como el resto de equipos, y pendiente del nuevo pulso entre Javier Tebas y CVC, por un lado, y Florentino Pérez y Joan Laporta, por otro, como el resto de clubes, el Sevilla empero cuenta con una ventaja: la sólida y exitosa base de los dos años precedentes que ofrecen Julen Lopetegui, su cuerpo técnico y una plantilla que aún debe ser retocada pero que mantiene a casi todos sus pilares.

El casi no es casual ni de adorno. Hay un pilar importantísimo cuya situación no termina de resolverse a estas alturas del verano, aunque aún quedan tres semanas justas, desde hoy, para que se cierre la ventana de transferencias que habilita la FIFA para el fútbol español. Se trata de Jules Koundé, un futbolista del que pende en gran medida no sólo el remate de la planificación, sino su estructura íntegra, podría decirse.

Ayer mismo Lukaku pasaba el reconocimiento médico y viajaba a Londres previo paso a que se oficialice su traspaso al Chelsea desde el Inter por 115 millones de euros, en la mayor operación hasta ahora del verano. Se convertirá así el delantero belga en el futbolista que más dinero ha movido de la historia: 325 millones en su periplo desde el Anderlecht al Chelsea (15 millones), Everton (36), Manchester United (85), Inter (74) y de nuevo Chelsea (115). Y también será el que mueva más dinero este verano, lo que puede dinamizar un mercad varado hasta ahora.

El Chelsea, en teoría, se dispondría a acometer la adquisición de Koundé una vez que culmine todo el proceso del fichaje de Lukaku, que se puede prorrogar un par de días más. Entonces surge la duda de si el central galo estará disponible o no para Lopetegui el domingo ante el Rayo Vallecano.

Hasta ahora no lo ha utilizado en los dos amistosos, PSG y Roma, que ha habido desde el regreso del francés de la Eurocopa. Cabía la incógnita de saber si lo alinearía en Birmingham el sábado, pero el brote de Covid que desveló el Aston Villa frustró esa opción. Aquí surge otra de las grandes incógnitas, pues según la Ser son cuatro los futbolistas afectados y dos de ellos de los considerados titulares fijos. El Sevilla no ha anunciado nada al respecto, quizá para preservar el derecho a la privacidad de los afectados o quizá por estrategia para no dar pistas al rival. Pero parece que Lopetegui no podrá contar con todos sus efectivos por este motivo el domingo.

El marasmo del mercado ha dejado hasta ahora dos refuerzos. En puridad uno, porque Dmitrovic ya estaba atado desde enero. Erik Lamela es el único fichaje del verano y hay muchas dudas también sobre cómo irá dando salida Monchi a los excedentes de la plantilla afrontará Lopetegui el inicio de la Liga. Son muchas dudas, a las que sumar cuántos abonados podrán entrar al Sánchez-Pizjuán el domingo, como consecuencia del verano más extraño y de la crisis del Covid. Pero la fuerza del Sevilla seguirá siendo su sólida base. La estructura del equipo es fuerte, la filosofía de juego está clara. Y eso es una ventaja mientras avanza el mercado.