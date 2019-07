No hacía falta que lo verbalizase, porque ya lo está mostrando en el campo, pero por si quedaban dudas, Alejandro Pozo ha dejado claro desde Alemania que quiere una ficha en el primer equipo del Sevilla. “Lo voy a dar todo hasta el último momento para que el míster decida”, dijo el futbolista de Huévar, que el curso pasado jugó cedido en el Granada.

Habla bien de Pozo que, en una pretemporada en la que el club ha incorporado a diez nuevos jugadores, esté teniendo una presencia continuada en los amistosos. Es un hecho que Lopetegui lo vigila. “Él de momento confía en mí y me está dando oportunidades para yo aprovecharlas”, reconoció el canterano, cuya energía está llamando la atención a propios y extraños. El sábado, ante el Mainz 05, sumó su segundo gol en lo que va de verano. Y eso que ante los germanos partió desde la posición de lateral derecho, algo que no lo amilanó. “El míster me dijo que me quería probar y la verdad que he estado a gusto. Me ha pedido que cerrara, que mantuviese la línea y que hiciera mi fútbol”, explicó después del triangular.

Aunque dice tener “alma de extremo”, el joven está dispuesto a sumar desde cualquier demarcación. “El año pasado ya jugué varios partidos de lateral derecho. En cualquier posición, voy a darlo todo”, aseguró.

Pese a llegar al Granada con 19 años, la campaña pasada ya mostró a los nazaríes que tiene un carácter competitivo muy a tener en cuenta. Si bien estuvo mejor en la primera vuelta –anotó cuatro goles– que en la segunda, fue importante para Diego Martínez durante todo el año. Y ahora espera serlo para Lopetegui. "Pozo tiene una cosa muy buena y es que tiene muy buena actitud y quiere aprender. Tiene ganas y agresividad", dejó caer el técnico tras el triangular de Maguncia.