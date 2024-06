Procedería hablar mayormente de fútbol

AVANZA el tiempo entre guerras y la verdad es que de las anunciadas revoluciones, cero al cociente y paso a la cifra siguiente. En ninguna de las aceras del fútbol según Sevilla se anuncia novedad alguna. Mientras que en una se felicitan por el buen arranque de la ampliación de capital, en la otra no cesa ese martillo pilón que es el ex presidente para afear cuantos detalles componen el día a día del Consejo que preside su hijo.

En la acera bética se muestran muy satisfechos de que se haya cubierto la mitad de la ampliación sin pensar que la segunda mitad es la que verdaderamente cuesta cubrir. Cubrir los veinte millones que restan no se cubren así como así a no ser que los que pueden hagan tabla rasa y adiós a aquella atomización tan pregonada. Pero no hay noticias sobre la planificación del vestuario, sólo rumores con más o menos verosimilitud mientras el tiempo avanza y se acerca el futuro.

En el Sevilla, un sapo a diario a causa de esa labor de zapa que lleva ejecutando el racial abogado. Situación ciertamente desagradable esa pelea de corral para el devenir del club. Dicen que dos no pelean si uno no quiere, pero en este caso no se cumple el aserto. Del Nido junior está aguantando carros y carretas y rara vez responde a las descalificaciones paternas, pero es ésta una situación que ya ha señalado quién es la víctima de la bronca, el Sevilla Fútbol Club.

Y así discurre este tiempo vacacional y cuando el aficionado sevillista preferiría escuchar que Sergio continúa un año más, el bético querría saber cómo va a constituirse la tropa que se ponga en manos de Pellegrini. Lo que prima no tiene nada que ver con el balón, son noticias futboleras las que el cliente demanda y no broncas de familia ni por dónde circula la ampliación de capital. Es momento, por tanto, de centrar el discurso en fútbol, ese que se juega con un balón.